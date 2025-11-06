Z proroka sa stal agresor. Vranovčan sa vyhlásil za svätého a chcel zmeniť svet. Napadol muža nožom a vidličkou

Najprv sa vyhlasoval za svätého, tvrdil, že je reinkarnovaný a zmení celý svet. Následne sa vyhrážal samovraždou, no potom začal slovne a fyzicky útočiť na 42-ročného muža, ktorý bol v tom čase v byte. „Z kuchyne vzal nôž a začal ním na poškodeného útočiť. Neskôr k nožu pridal aj kovovú vidličku, pričom sa mužovi neustále vyhrážal zabitím,“ uviedla Ligdayová.Čítajte viac Útok na Spiši: Páchateľ pobodal maloleté dieťa, je na úteku
Napadnutému mužovi sa podarilo z bytu utiecť a privolať policajnú hliadku. Policajti po príchode na miesto agresívneho útočníka obmedzili na osobnej slobode. „Skončil v cele policajného zaistenia,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.