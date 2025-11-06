Pravda Správy Regióny Tri nehody na priechodoch, v troch okresoch východu, priniesli troch zranených

Tri dopravné nehody medzi osobnými autami a chodcami zaznamenali policajti v priebehu jedného dňa v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou a Medzilaborce.

06.11.2025 12:12
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, všetky kolízie sa odohrali na priechodoch pre chodcov a vyšetrujú sa ako trestné činy ublíženia na zdraví. Spoločným znakom nehôd bol zároveň dôchodkový vek jedného z účastníkov.

V obci Huncovce (okres Kežmarok) zrazil 31-ročný vodič osobného auta 75-ročnú chodkyňu, ktorej nedal prednosť, keď prechádzala po priechode. Žena utrpela viacero zranení s niekoľkotýždňovou dobou liečenia. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu. Polícia ho obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví.

Vo Vranove nad Topľou došlo v ranných hodinách k zrážke medzi 80-ročným vodičom a 16-ročnou chodkyňou. Vodič pri výjazde z kruhového objazdu na Dlhej ulici nedal dievčaťu prednosť na priechode. Chodkyňa utrpela vážne zranenia s predpokladanou liečbou viac ako 42 dní. Aj v tomto prípade bol vodič obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví.

Tretia nehoda sa stala v Medzilaborciach na ulici Andyho Warhola, kde 62-ročný vodič zrazil 82-ročnú chodkyňu. Aj ona prechádzala po priechode pre chodcov, pričom sa pri zrážke zranila. Alkohol u účastníkov nehody polícia nezistila, vo veci ublíženia na zdraví vedie trestné stíhanie.

