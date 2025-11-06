Tri nehody na priechodoch, v troch okresoch východu, priniesli troch zranených

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, všetky kolízie sa odohrali na priechodoch pre chodcov a vyšetrujú sa ako trestné činy ublíženia na zdraví. Spoločným znakom nehôd bol zároveň dôchodkový vek jedného z účastníkov.
V obci Huncovce (okres Kežmarok) zrazil 31-ročný vodič osobného auta 75-ročnú chodkyňu, ktorej nedal prednosť, keď prechádzala po priechode. Žena utrpela viacero zranení s niekoľkotýždňovou dobou liečenia. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu. Polícia ho obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví.
Vo Vranove nad Topľou došlo v ranných hodinách k zrážke medzi 80-ročným vodičom a 16-ročnou chodkyňou. Vodič pri výjazde z kruhového objazdu na Dlhej ulici nedal dievčaťu prednosť na priechode. Chodkyňa utrpela vážne zranenia s predpokladanou liečbou viac ako 42 dní. Aj v tomto prípade bol vodič obvinený z trestného činu ublíženia na zdraví.Čítajte viac Mladík na BMW zrazil v Čadci na priechode 20-ročnú chodkyňu. V nemocnici zomrela
Tretia nehoda sa stala v Medzilaborciach na ulici Andyho Warhola, kde 62-ročný vodič zrazil 82-ročnú chodkyňu. Aj ona prechádzala po priechode pre chodcov, pričom sa pri zrážke zranila. Alkohol u účastníkov nehody polícia nezistila, vo veci ublíženia na zdraví vedie trestné stíhanie.