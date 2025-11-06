Mesto Bratislava bude hospodáriť s rozpočtom vyše 760,47 milióna eur

„Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu kládlo vedenie mesta dôraz najmä na zodpovedné riadenie dlhu s cieľom podporiť finančnú stabilitu a udržanie finančného zdravia mesta. Strategickým zámerom bolo zabezpečiť stabilné a efektívne financovanie rozvoja mesta a zároveň reflektovať konsolidáciu verejných financií a pokračujúcu ekonomickú neistotu na úrovni štátu,“ skonštatoval bratislavský magistrát.
Hlavné mesto plánuje v budúcom roku zvýšiť investície do viacerých oblastí vrátane bezpečnosti, ktorá je aktuálne značne diskutovaná. Na činnosť mestskej polície je alokovaných takmer 18,8 milióna eur, teda historicky najviac. Cieľom je, okrem iného, pokračovať vo zvyšovaní počtu policajtov.
Viac financií, 11,1 milióna eur, je naplánovaných na opravu a údržbu ciest a chodníkov. Možné by tak malo byť opraviť 33.000 štvorcových metrov miestnych komunikácií a parkovísk či opraviť a vymeniť viac ako 21.000 štvorcových metrov chodníkov, prejazdných úsekov ciest, zastávok, obrubníkov a dlažby. Rozpočet sa navyšuje aj na výstavbu a údržbu parkovacej infraštruktúry vrátane už avizovaných projektov parkovacích domov či záchytných parkovísk. Investícia vo výške viac ako dva milióny eur má smerovať do modernizácie a rekonštrukcie mostov a lávok pre peších.
Do skvalitňovania verejnej dopravy má ísť viac ako 8,5 milióna eur. Investície majú smerovať nielen do nákupu nových vozidiel či obmeny vozového parku, ale aj do dopravnej infraštruktúry a verejného priestoru. Týka sa to modernizácie Ružinovskej radiály či výstavby trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Riviérou a Bulharská – Galvaniho.
Pozornosť chce magistrát venovať aj verejným priestorom. Najväčšiu položku má tvoriť rekonštrukcia Námestia SNP a Námestia Nežnej revolúcie. Avizuje však aj dlho plánovanú revitalizáciu jazera Rohlík, revitalizáciu verejného priestoru Domu služieb v Dúbravke i pri OC Saratov alebo zastávky Zochova.
Investície by mali ísť aj do sociálnej oblasti. Plány sa týkajú opráv a rekonštrukcií pobytových zariadení pre seniorov. Najvyššia suma, takmer 1,4 milióna eur, je rozpočtovaná na prvú etapu rekonštrukcie a modernizácie veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku v Petržalke.
Magistrát deklaruje, že chce naďalej pokračovať aj v znižovaní dlhu, dlhové zaťaženie by malo podľa hlavného mesta v budúcom roku dosiahnuť 44,1 percenta, teda najnižšiu mieru zadlženia v novodobej histórii mesta. Poslancov zároveň vedenie informovalo o prijatí opatrení na ďalšie znižovanie zadlženia. Cieľom je, okrem iného, dosiahnutie úrovne zadlženia mesta pod 40 percent.
Mnohí poslanci v rámci rozpravy poukázali na to, že zostavenie rozpočtu, aj v skoršom období pre tzv. dlhovú brzdu, bolo určite náročné, konsolidáciu zároveň z pohľadu samospráv označili za neprimeranú. Zároveň kým niektorí vyššie investície, pre vysoký investičný dlh z minulosti, obhajovali, iní si mysleli, že niektoré odhady príjmov sa nemusia naplniť a niektoré investície sa tak nepodarí zrealizovať. Magistrát si verí, že bude naďalej úspešný pri získavaní eurofondov. Stav rezervného fondu, okolo 11 miliónov eur, označili niektorí poslanci za veľmi nízky.