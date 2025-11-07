Zosuv svahu roky ohrozoval cestu do dediny, kde v zime prúdia davy lyžiarov. Hlavný ťah teraz „ratujú“. Stihnú to do otvorenia sezóny?

Zabezpečenie realizácie opravy jedinej prístupovej komunikácie do obce Králiky, vrátane stabilizácie svahovej deformácie, majú „pod palcom“ ministerstvo vnútra zastúpené Okresným úradom v Banskej Bystrici a Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC). Momentálne tam funguje, kvôli aktuálnym prácam, len obmedzená doprava v jednom jazdnom pruhu.
Problémy na tomto úseku začali už pred viac ako dvomi rokmi. Keďže Králiky s vyše 700 obyvateľmi sú aj významnou rekreačnou oblasťou, ktorú vyhľadávajú turisti najmä kvôli krásnej horskej prírode a tiež zimným športovým aktivitám v tamojšom lyžiarskom stredisku, v uplynulých mesiacoch odštartovali na ceste III/2434 práce zamerané na obnovu bezpečnosti dopravy, tiež stabilizáciu svahu.
Vzhľadom na rastúce riziko úplného zneprejazdnenia cesty, tiež pretrvávajúci zosuv pôdy na komunikáciu, okresný úrad a BBRSC dočasne zabezpečili odklonenie zosuvu na krajnicu cesty. Následne, georadarovým prieskumom, zmapovali aktuálnu situáciu – stav cesty a jej podložia. Na základe výsledkov a spracovaného projektu došlo k zasadnutiu krízového štábu okresného úradu, kde zástupcovia BBRSC prezentovali návrh riešenia záchranných prác.
Nápor v zlatom týždni
Po rozhodnutí krízového štábu, a so súhlasom predsedu Banskobystrickej župy Ondrejom Lunterom, uskutočnila BBRSC výberové konanie na zhotoviteľa a spustila potrebné kroky. Prioritou je zachrániť prejazdnosť v danom úseku pre koncovú obec Králiky.
„Krízový štáb vyhodnotil situáciu v dotknutej lokalite ako mimoriadnu, pričom predstavovala bezpečnostné riziko a bolo nevyhnutné konať čo najskôr. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k okamžitým krokom stabilizácie,“ uviedol prednosta banskobystrického okresného úradu Juraj Džumura.
Práce zahŕňajú aj spevnenie svahu a podložia pod cestou s cieľom zaistiť dlhodobú bezpečnosť a prevenciu pred opätovným zosuvom. Deformácia bola identifikovaná na oboch stranách cesty. Na pravej, pod komunikáciou, došlo k zlomu cestného telesa, ktoré je potrebné vystužiť stabilizačnou konštrukciou v dĺžke štyridsať metrov.Čítajte aj „Ručná brzda proti krádežiam.“ SaS žiada návrat horalkového paragrafu a nový druh trestu za mrežami
Na hornej strane sa podľa odporúčaní geológa rieši deformácia čiastočným odkopaním svahu a následným spevnením pomocou kotevných tyčí a stabilizačnej konštrukcie. V záverečnej fáze sa cestné teleso odvodní a položia naň nový asfaltový kryt.
„Prvý zosuv nastal v apríli 2023. To sa opakovalo a predtým riešilo len akútne – udržiavaním stavu. Potom sa vyhlásila mimoriadna situácia, zároveň sa spustili vybavovačky ohľadom projektovej dokumentácie a financovania. Opravovať sa to začalo na prelome septembra, októbra,“ spresnil starosta obce Králiky Ivan Škamla.
Zaplatí to vláda
Obyvatelia sa s dočasným diskomfortom musia vyrovnať. „Sme trpezliví, lebo tie práce treba vykonať. Keďže sa robia priamo na komunikácii, obmedzuje nás to tak, že premávka je smerovaná do jedného pruhu,“ potvrdil starosta. „Je to riadené semaforom,“ ozrejmil. „Množstvo ľudí tadiaľ prechádza do a z práce. Najdôležitejšie je, aby sa to stihlo dokončiť do zimnej údržby a lyžiarskej sezóny, keďže tu máme vleky,“ pripomenul. „Cez zlatý týždeň sa tu zvykne premlieť do tisíc áut denne,“ uzavrel.Čítajte aj Z otrávenej pôdy zlato? Taraba chce vyčistiť Babišov Istrochem, pozemkom stúpne hodnota
Realizáciu opravy cesty rieši BBRSC, ako správca príslušnej komunikácie, v spolupráci so zhotoviteľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Samotné financovanie úplného odstránenia havarijného stavu zabezpečí v celom rozsahu slovenská vláda – na základe predchádzajúceho schválenia ministerstvom vnútra. Celé to bude stáť zhruba 800-tisíc eur bez DPH.
„Vzhľadom na to, že ide o jedinú prístupovú komunikáciu do obce Králiky, bolo našou povinnosťou konať rýchlo a efektívne,“ zdôraznil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan. „V spolupráci s okresným úradom, odborníkmi a zhotoviteľom aktívne pracujeme na tom, aby sa zaistil bezpečný prístup pre miestnych aj návštevníkov tejto turisticky atraktívnej lokality,“ poznamenal. „Zároveň ide o dôležitý krok k zlepšeniu dlhodobej stability cestnej infraštruktúry v horských oblastiach kraja,“ doplnil.
Súčasťou prác je dočasné dopravné značenie, riadenie a odklon dopravy, odstránenie krovia a drevín v okolí cesty, demontáž a montáž zvodidiel, tiež ďalšie súvisiace činnosti. Kompletne dokončené by to malo byť v priebehu mesiaca november.