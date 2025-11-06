Tragédia na diaľnici D1: na úseku medzi Piešťanmi a Trnavou hlásia smrteľnú nehodu

Na mieste aktuálne zasahuje aj polícia. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová, nehoda sa stala na 78. kilometri diaľnice D1 v okrese Piešťany smerom na Bratislavu. „Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin náhle zmeniť smer jazdy a naraziť do zvodidiel, následkom čoho sa vozidlo prevrátilo,“ uviedla pre TASR.
Vodič podľa jej slov utrpel zranenia, s ktorými bol letecky transportovaný do nemocnice. „Jeho spolujazdkyňa, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahla. Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dopravnej nehody dokumentuje. Cesta je momentálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila.
Ďalšia nehoda na D1 v smere na Bratislavu
Na diaľnici D1 v smere na Bratislavu sú pre nehodu blokované dva jazdné pruhy. Na mieste sa tvoria kolóny. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vyzýva vodičov, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť.
Nehoda sa stala na 37. kilometri. „Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke,“ priblížila polícia.
Dodala, že prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. „V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície,“ zdôraznila.