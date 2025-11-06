Pravda Správy Regióny Tragédia na diaľnici D1: na úseku medzi Piešťanmi a Trnavou hlásia smrteľnú nehodu

Tragédia na diaľnici D1: na úseku medzi Piešťanmi a Trnavou hlásia smrteľnú nehodu

Hasiči aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 medzi Piešťanmi a Trnavou. Úsek diaľnice je v súčasnosti uzavretý. Pri nehode utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.

06.11.2025 15:35 , aktualizované: 16:20
Na mieste aktuálne zasahuje aj polícia. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová, nehoda sa stala na 78. kilometri diaľnice D1 v okrese Piešťany smerom na Bratislavu. „Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin náhle zmeniť smer jazdy a naraziť do zvodidiel, následkom čoho sa vozidlo prevrátilo,“ uviedla pre TASR.

Vodič podľa jej slov utrpel zranenia, s ktorými bol letecky transportovaný do nemocnice. „Jeho spolujazdkyňa, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahla. Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dopravnej nehody dokumentuje. Cesta je momentálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila.

Video
Opitý vodič osobného vozidla narazil vo Vozokanoch do pred ním idúceho auta, stromu i plota rodinného domu. Za volant si sadol napriek tomu, že má do mája 2029 uložený zákaz šoférovania. / Zdroj: FB/Polícia SR

Ďalšia nehoda na D1 v smere na Bratislavu

Na diaľnici D1 v smere na Bratislavu sú pre nehodu blokované dva jazdné pruhy. Na mieste sa tvoria kolóny. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vyzýva vodičov, aby pri prejazde zvýšili opatrnosť.

Nehoda sa stala na 37. kilometri. „Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s dokumentovaním udalosti v cestnej premávke,“ priblížila polícia.

Dodala, že prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. „V tejto súvislosti vodičov vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície,“ zdôraznila.

zväčšiť Havária na diaľnici D1 v smere na Bratislavu. Foto: Polícia SR
Havária na diaľnici D1, kamión Havária na diaľnici D1 v smere na Bratislavu.
