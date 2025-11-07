Pravda Správy Regióny Dráma na Spiši: polícia dolapila muža podozrivého z útoku na dieťa. Zverejnila video zadržaného

Dráma na Spiši: polícia dolapila muža podozrivého z útoku na dieťa. Zverejnila video zadržaného

Polícia vo štvrtok (6. novembra) večer zadržala osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa ostrým predmetom, ktoré sa odohralo v Spišskej Novej Vsi.

07.11.2025 14:00
Polícia zadržala osobu podozrivú z napadnutia maloletého dieťaťa v Spišskej Novej Vsi
Video
Zdroj: Polícia SR

„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu," informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach s tým, že s osobou vykonávajú potrebné procesné úkony.

Incident sa odohral vo štvrtok 6. novembra na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi, polícia informovala, že maloleté dieťa bolo napadnuté ostrým predmetom. „Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní," uviedli vtedy policajti s tým, že podozrivá osoba z miesta ušla a intenzívnej po nej páchajú. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Petra Klimešová uviedla, že dieťa bolo na umelej pľúcnej ventilácii prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach s otvorenou ranou hlavy.

