Autobus pri Košiciach narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili

Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Doprava je v danom úseku obmedzená. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

07.11.2025 18:33
„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

