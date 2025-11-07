„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Autobus pri Košiciach narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili
Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Doprava je v danom úseku obmedzená. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Foto: FB (Polícia SR - Košický kraj)