Pravda Správy Regióny Seniorku pri Starom Smokovci zrazilo nákladné auto, zomrela. Tragická nehoda aj pri Novákoch

Seniorku pri Starom Smokovci zrazilo nákladné auto, zomrela. Tragická nehoda aj pri Novákoch

Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v piatok večer na ceste zo Starého Smokovca pri železničnom priecestí v smere na Tatranskú Lomnicu.

08.11.2025 12:10 , aktualizované: 12:52
nehoda Foto:
Tragická dopravná nehoda na ceste I/9 medzi Hornými Vestenicami a Novákmi v sobotu 8. novembra 2025.
debata (1)

Po zrážke nákladného auta s chodkyňou podľahla zraneniam 81-ročná žena. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Desivá nehoda: Opitý vodič nabúral do auta, v ktorom sa viezla žena a jej dieťa
Video

K tragickej dopravnej nehode dnes došlo v skorých ranných hodinách na ceste I/9 medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. 47-ročnej vodičke Opla, ktorá jazdila v smere na Trenčín, náhle vbehla do cesty lesná zver, následkom čoho prešla so svojím vozidlom do protismeru a zrazila sa osobným autom značky Škoda. Pri dopravnej nehode utrpela vodička Opla aj 39-ročný vodič Škody a jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.

„Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala hovorkyňa.

Polícia / Policajné auto / Čítajte viac Vodiči, pozor, idú sa zásadne meniť pravidlá. Týkajú sa prekročenia rýchlosti aj telefonovania za volantom + Prehľad najväčších zmien
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vysoké Tatry #tragická nehoda #Starý Smokovec
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"