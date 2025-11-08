Seniorku pri Starom Smokovci zrazilo nákladné auto, zomrela. Tragická nehoda aj pri Novákoch

Po zrážke nákladného auta s chodkyňou podľahla zraneniam 81-ročná žena. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina, ako aj okolnosti tragickej udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
K tragickej dopravnej nehode dnes došlo v skorých ranných hodinách na ceste I/9 medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. 47-ročnej vodičke Opla, ktorá jazdila v smere na Trenčín, náhle vbehla do cesty lesná zver, následkom čoho prešla so svojím vozidlom do protismeru a zrazila sa osobným autom značky Škoda. Pri dopravnej nehode utrpela vodička Opla aj 39-ročný vodič Škody a jeho spolucestujúci zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.
„Žiaľ, 55-ročný spolujazdec z vozidla Opel utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U oboch vodičov bola vykonaná dychová skúška na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. Cesta I/9 bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody neprejazdná skoro tri hodiny. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala hovorkyňa.Čítajte viac Vodiči, pozor, idú sa zásadne meniť pravidlá. Týkajú sa prekročenia rýchlosti aj telefonovania za volantom + Prehľad najväčších zmien