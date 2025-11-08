Vallo dal zamestnancom na 17. novembra voľno. Droba nie a povedal aj prečo

Informoval o tom hovorca magistrátu Peter Bubla. „17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré nám priniesli slobodu. Hrdinom novembrových dní bol občan – každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu, a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu," uviedol.
Ako dodal, 17. november je významným dňom, keď si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy, ktoré sú základom našej spoločnosti a aj identity našej organizácie. „Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň aj rolu občanov v ňom zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie," dodal hovorca. Rozhodnutím o udelení mimoriadneho voľna svojim zamestnancom sa hlavné mesto pripája k ďalším inštitúciám.
Mimoriadne voľno udelí svojim zamestnancom 17. novembra aj BVS. „Sloboda, rovnako ako voda, nie je samozrejmosť. Je potrebné sa o ňu starať a chrániť ju. Deň boja za slobodu a demokraciu je pripomienkou hodnôt – slobody, zodpovednosti a úcty k ľuďom," uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak s tým, že na týchto hodnotách stojí už 139 rokov aj BVS. Preto sa pridávajú k magistrátu a kolegom, ktorí nezabezpečujú nevyhnutnú nepretržitú prevádzku, udelia voľno.Čítajte viac Zmeny okolo 17. novembra vyvolali vášnivé reakcie. Nebudem pracovať, lebo viem, čo znamená ticho, prehovoril Ďurinda
Predseda BSK Juraj Droba sa naopak rozhodol svojim zamestnancom v tento deň mimoriadne voľno neudeliť. „Je to pre mňa najdôležitejší sekulárny sviatok na Slovensku a rozhodne by mal byť aj dňom pracovného pokoja. Ako župan som dostal veľa otázok, či sa pripojím k niektorým ďalším štatutárom a udelím na úrade voľno, prípadne tak odporučím aj riaditeľom našich škôl a organizácií," uviedol na sociálnej sieti s tým, že tak neurobí.Čítajte viac Učitelia žiadajú voľno na 17. novembra: Nežná revolúcia je najdôležitejšia udalosť našich moderných dejín
„Aj keď nesúhlasím s nedávnym zrušením tohto dňa pracovného pokoja, úlohou župy je poskytovať služby obyvateľom. Na platy vo verejnom sektore sa skladáte vy všetci," vysvetlil Droba. Ako dodal, rozumie, že niektorí predstavitelia samosprávy chceli vyslať signál, ale v tejto forme ho nepokladá za správny. „Verím, že budúca vláda opäť presadí 17. november ako deň pracovného pokoja," dodal s tým, že dovtedy považuje za správne, aby rovnako ako ostatní zamestnanci pracovali aj na BSK.