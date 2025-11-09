VIDEO: Pri Košiciach narazil autobus do stromu. Polícia zverejnila autentické zábery

„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia.
Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, pri nehode zasahovalo sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky. Evidujú 13 ľahko zranených osôb a dve osoby odmietli ošetrenie. „Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ doplnil Bálint.
Polícia doplnila, že podľa doterajších zistení pravdepodobne vodič autobusu neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojím schopnostiam a v miernej ľavotočivej zákrute zišiel z cesty. Pravou časťou autobusu zachytil strom a ostal stáť. „Dychová skúška aj orientačný test na drogy boli u vodiča negatívne,“ doplnila polícia.Čítajte viac Seniorku pri Starom Smokovci zrazilo nákladné auto, zomrela. Tragická nehoda aj pri Novákoch a v Turci