VIDEO: Pri Košiciach narazil autobus do stromu. Polícia zverejnila autentické zábery

Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Polícia na sociálnej sieti zverejnila autentické zábery priamo z autobusu.

09.11.2025 08:21
Video

„Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia.

Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, pri nehode zasahovalo sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky. Evidujú 13 ľahko zranených osôb a dve osoby odmietli ošetrenie. „Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ doplnil Bálint.

Video

Polícia doplnila, že podľa doterajších zistení pravdepodobne vodič autobusu neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojím schopnostiam a v miernej ľavotočivej zákrute zišiel z cesty. Pravou časťou autobusu zachytil strom a ostal stáť. „Dychová skúška aj orientačný test na drogy boli u vodiča negatívne,“ doplnila polícia.

Viac na túto tému: #Košice #dopravná nehoda #nehoda autobusu #Polícia Slovenskej republiky
