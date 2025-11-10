Požiar chatrče, v ktorej k nešťastiu došlo, si vyžiadal životy dvoch maloletých osôb. Polícia momentálne zabezpečuje miesto udalosti a vykonáva všetky potrebné úkony na objasnenie presných okolností tejto tragédie, pričom verejnosť žiada o rešpekt voči pozostalým.Čítajte aj Požiar v obci Lomnička zasiahol dva príbytky, k zraneniam nedošlo
Tragédia na Luníku IX: Pri požiari chatrče prišli o život dve deti
Dve deti tragicky zahynuli pri požiari, ku ktorému došlo v časti Mašličkovo v mestskej časti Košice – Luník IX. O udalosti informovala krajská polícia, ktorá na mieste zasahuje spolu s hasičmi a záchranármi.