Cesta ďalej pokračuje k Veľkému Bielemu plesu, ktoré leží v nadmorskej výške 1 615 metrov a je pozostatkom ľadovcového obdobia. Je to obľúbené miesto na oddych pred zostupom na chatu Plesnivec – jedinú horskú chatu v Belianskych Tatrách. „Milujem našu prírodu, je prekrásna. Človek v tichu hôr zabudne na starosti, vyvetrá si hlavu a načerpá novú energiu", vyjadrila svoje pocity veľká milovníčka hôr, Ľubka.
Patrí k tomu najkrajšiemu na Slovensku. Je považované za skrytý poklad Vysokých Tatier
Naša mReportérka Ľubka sa vybrala zo Ždiaru na krásnu túru Monkovou dolinou a cez Kopské sedlo k Veľkému Bielemu plesu. Monková dolina patrí medzi najkrajšie doliny Belianskych Tatier – vedie popod strmé vápencové steny a ponúka pohľady na vrcholy ako Havran či Ždiarska vidla. Trasa vedie do nadmorskej výšky vyše 1 700 metrov, kde sa nachádza Kopské sedlo, prirodzená hranica medzi Belianskymi a Vysokými Tatrami. Pre svoju malebnosť patrí medzi skryté poklady Vysokých Tatier, ktoré stoja za návštevu.