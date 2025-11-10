Pravda Správy Regióny Agresívny muž spod Tatier sa nožom vyhrážal svojim blízkym, rozbil kuchynskú linku. Polícia ho obvinila

Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania 24-ročného muža z okresu Kežmarok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že agresívny muž sa s nožom v ruke vyhrážal svojim blízkym. Incident sa stal v sobotu (8. 11.) dopoludnia.

10.11.2025 14:11
„Doma sa vyhrážal svojim blízkym. Išlo o dospelé osoby i maloleté deti. Agresívny muž najskôr všetkých vyhadzoval z domu, potom vzal nôž a chcel ich pozabíjať, no nakoniec rozbil kuchynskú linku,“ uviedla Ligdayová.

Príbuzní zo strachu o svoje životy a zdravie z domu ušli a privolali políciu. Tá po príchode na miesto mladého muža obmedzila na osobnej slobode. Agresor však vo svojom konaní pokračoval aj po príchode policajnej hliadky a vyhrážky neustále opakoval. Následne skončil v cele policajného zaistenia.

