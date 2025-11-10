Pri Moldave nad Bodvou sa zrazil nákladiak s autom, cesta je uzavretá

Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.
Ako povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.
Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.