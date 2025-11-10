Pravda Správy Regióny Pri Moldave nad Bodvou sa zrazil nákladiak s autom, cesta je uzavretá

Pri Moldave nad Bodvou sa zrazil nákladiak s autom, cesta je uzavretá

K vážnej dopravnej nehode nákladného a osobného vozidla došlo na hlavnej ceste za odbočkou na obec Mokrance v smere na Moldavu nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Zranenia predbežne utrpeli tri osoby. Cesta smerom na Moldavu nad Bodvou je uzavretá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

10.11.2025 14:18
Dopravná nehoda Foto:
debata (2)

Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. „Jedna osoba bola prevezená vrtuľníkom do nemocnice, dve ďalšie sanitkami,“ uvádza polícia s tým, že doprava je usmerňovaná po obchádzkovej trase cez Mokrance.

Ako povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, išlo o čelnú zrážku, pričom hasiči vyslobodzovali z osobného auta dve osoby s ťažkými zraneniami.

Polícia apeluje na vodičov, aby v uvedenom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

Žena prerazila zátarasy, zastavil ju až kamión. Policajti zabili tri muchy jednou ranou (Archívne video)
Video
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moldava nad Bodvou #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"