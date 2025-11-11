Tragický požiar v Mašličkove: Záchranári našli dve obhorené telá detí

Následky jej konania boli tragické. K nešťastiu došlo v osade Mašličkovo, ktorá je neďaleko bytoviek na Luniku IX. Plamene zničil jednu chatrč, pričom oheň sa preniesol aj na ďalšie susedné príbytky. Na mieste požiaru zasahovali všetky záchranné zložky. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová potvrdila, že počas hasenia boli nájdené 2 obhorené ľudské telá.
„Na mieste sa nachádzajú príslušníci HaZZ, ktorí likvidujú požiar a príslušníci Policajného zboru, ktorý okolie horiaceho objektu zabezpečili, aby do jeho blízkosti nevstupovali žiadne nepovolené osoby a nedošlo k ďalším stratám na životoch alebo zdraví. V súčasnej dobe sa vykonávajú potrebné procesné úkony, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť," dodala Illésová.
Hasiči našli už len dve telá
Hasiči prijali nahlásenie požiaru v pondelok krátko po deviatej ráno. Po príchode na miesto udalosti zistili, že oheň zasiahol viacero objektov. „V dôsledku požiaru utrpela jedna osoba popáleniny. Hasičskí záchranári jej poskytli predlekársku prvú pomoc, po ktorej bola sanitným automobilom HaZZ prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice," informovali hasiči.
Bohužiaľ, počas hasenia požiaru našli telá dvoch detí, u ktorých žiaľ lekár konštatoval úmrtie. „Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý dokumentuje miesto udalosti. Presná príčina a okolnosti vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania," informovali košickí hasiči.
Záchranári transportovali do košických nemocníc 36-ročnú ženu s popáleninami druhého a tretieho stupňa a 45-ročného muža v stave emočného šoku.
Starosta mestskej časti Lunik IX Ladislav Šaňa informoval, že požiar zachvátil aj ďalších päť príbytkov. O strechu nad hlavou tak prišlo 14 ľudí. Prichýlili ich na miestnom úrade, kde majú na tento účel vyčlenené priestory.
Starosta pozná aj rodinu, ktorú zasiahla tragédia. Potvrdil, že z troch detí sa podarilo jedno zachrániť. „Jednému z miestnych sa podarilo zachrániť jeden a pol ročné dievčatko. Snažil sa pomôcť aj ostatným, no kvôli silným plameňom to už nebolo možné," povedal starosta. Dodal, že išlo o mladých ľudí do 30 rokov, ktorí mali tri deti. V Mašličkove bývali dlhodobo. Aj im ponúkne mestská časť núdzové bývanie spolu so základnými potrebami.
Chcela si pomôcť benzínom?
Podľa neho mohol požiar vzniknúť kvôli neuváženému konaniu matky detí. „Podľa informácií, ktoré predbežne mám chcela zakúriť v piecke. Preto do nej naliala benzín. Ten po zapálení vybuchol a oheň sa rýchlo rozšíril," priblížil starosta.
Upozornil na dlhodobý problém, ktorým je vykurovanie v chatrčiach a provizórnych príbytkoch. „Prichádza zima, ľudia si chcú takto zakúriť, no je to obrovské riziko. Spolu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi ich stále upozorňujeme na nebezpečenstvo. No niekedy to nepomôže," dodal starosta s tým, že v takom prípade by pomohlo systémové riešenie. „A ním je bývanie pomocou tzv. prestupných bytov. Tu by mal pomôcť štát, no robíme to my. Postupne vybavujeme všetky náležitosti, no je to zdĺhavé," uzavrel starosta.
V Mašličkove, ktoré je v susedstve Lunika IX nejde o prvú tragédiu. Pred deviatimi rokmi tu pri požiari zahynulo jedno dieťa, ďalšie počas zimy zamrzlo. Rovnako v roku 2016 zahynulo 15 – ročná dievčina po tom, čo ju zrazilo auto. Osudnou sa jej stalo prebiehanie cez neďalekú frekventovanú 4 – prúdovú cestu.