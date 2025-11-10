V Skalici sa v decembri uskutoční referendum proti výstavbe spaľovne

Poslanci mesta našli konsenzus v otázke referenda, v ktorom majú obyvatelia vyjadriť názor týkajúci sa zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH) v meste, so znením: „Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?“
Na októbrovom (30. 10.) MsZ sa totiž nevedeli dohodnúť, a tak bolo prerušené. Následne sa konalo 3. novembra spoločné stretnutie, kde mestskí poslanci prediskutovali znenie otázky. Referendum je už reálne niekoľko mesiacov ukotvené v rozpočte mesta na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Primátorka Oľga Luptáková ho pôvodne plánovala vyhlásiť po skončení sa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Občania však mestu predložili začiatkom septembra petíciu so 4000 podpismi.
Na zasadnutí odzneli rôzne protichodné názory. Obyvatelia a niektorí mestskí poslanci chceli presadiť znenie otázky z petície: „Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica navrhovateľa GGES… v akomkoľvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na území mesta Skalica?“
Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90-tisíc štvorcových metrov. Súčasťou by mali byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. Zámer, ktorého sa petícia týka, uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 135-tisíc ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.