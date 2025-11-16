Obľúbený kaštieľ pri Košiciach zostáva pre verejnosť nedostupný. Konsolidácia mu zasadila stopku

Kaštieľ je vysunutou expozíciou Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Bol pomerne obľúbenou zastávkou pre verejnosť, či školy. No využívali ho aj mladé páry, ktoré si ho kvôli peknému interiéru aj parku vybrali ako vhodné prostredie pre svadobné fotky. Nestačilo to a od 13. novembra 2024 je kaštieľ pre verejnosť zavretý.
Dôvodom bolo šetrenie a konsolidácia. Na jeseň minulého roka STM kvôli tomu zavrelo aj Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej a Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej a spolu s ním aj Hámor v Medzeve. No kým spomínané tri múzeá boli opäť otvorené, kaštieľ v Budimíre ostal aj naďalej zavretý.
„Dôvody pre ktoré bol vysunutá expozícia STM v kaštieli Budimír pre verejnosť uzatvorená, priamo súvisia so všeobecne známym procesom konsolidácie verejných financií, prijatým v závere minulého roku," zdôvodnil Ján Melich námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing, prezentáciu a služby.
„A ak sme aj pôvodne dúfali, že ekonomická situácia sa v tomto roku stabilizuje a znovu sa obnovia podmienky pre plnohodnotnú prevádzku všetkých múzeí, pobočiek a vysunutých expozícií STM, stal sa pravý opak," dodal Melich s tým, že ďalšie kolo konsolidácie STM nedovoľuje uvažovať o znovuotvorení vysunutej expozície STM v kaštieli Budimír.
Aj riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková potvrdila, že kaštieľ v Budimíre je pre verejnosť uzavretý z dôvodu znižovania počtu zamestnancov pracujúcich v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách o 10 %, vrátane zodpovedajúcich osobných výdavkov.
No je tu ešte jedna príčina, kvôli ktorej je kaštieľ zavretý. „Dôvodom uzavretia kaštieľa v Budimíre sú konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotkli aj Slovenského technického múzea (STM), ktorého je Kaštieľ v Budimíre pobočkou. Toto rozhodnutie prijalo STM a aj keď je pre verejnosť nepríjemné, no nevyhnutné pre jeho udržateľnosť. Ďalším dôvodom jeho uzatvorenia je zároveň aj zhoršujúci sa technický stav objektu. Kaštieľ si vyžaduje obnovu, na ktorú STM žiaľ nezískalo financie," upresnila Demková.
Dodala, že pôvodne sa minuloročné konsolidačné opatrenia dotkli aj ďalšej pobočky STM – Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej, no napokon sa STM v spolupráci so zriaďovateľom – MK SR, podarilo spomínané múzeum opäť sprístupniť verejnosti.
Kaštieľ v Budimíri, kde je umiestnená expozícia hodín je už rok zatvorený. Dokedy, to zatiaľ nikto nevie.