K sliepkam už nasťahovali dobytok. Unikátna breznianska farma rastie, okrem vajíčok poskytne aj kvalitné mäso

Farmu Brezinky založilo mesto, ako obchodnú spoločnosť, v areáli bývalého družstva. Ten odkúpila samospráva už pred niekoľkými rokmi – samotná farma však odštartovala svoju činnosť vlani v decembri. Momentálne na nej pracuje šesť zamestnancov, no nejakí môžu časom ešte pribudnúť.
Už niekoľko mesiacov produkuje tento podnik vlastné vajíčka z domáceho chovu – denne zhruba 130 kusov. Celkovo tam majú dvesto nosníc, ktorých počet plánujú postupne rozšíriť na päťsto. Prevádzka tohto hospodárskeho dvora sa však aktuálne rozrástla o 35 kusov dobytka.
„Ide o plemeno Aberdeen Angus. Pripojíme ich k ďalším pätnástim, ktoré sú už v tejto obore a v podstate začíname s chovom,“ povedal primátor Brezna Tomáš Abel ukazujúc na nové prírastky. Priamo na farme netajil radosť z tohto kroku. „Veľmi sa tešíme, je to pre nás ďalšia výzva,“ podotkol. „Snažíme sa o sebestačnosť a zabezpečenie kvalitných potravín pre domácu spotrebu, ktorú využijeme pre naše školy, škôlky, sociálne zariadenia, ale aj pre mestský hotel Ďumbier,“ vysvetlil.
Zdravé potraviny
Celosvetovo obľúbené mäsové plemeno, ktoré pochádza zo Škótska, je vyhľadávané aj pre dobrú plodnosť či vysokú odolnosť voči nepriaznivým podmienkam. K výbornej kvalite mäsa prispieva tiež fakt, že sa chová celoročným pastevným spôsobom. Primátor ozrejmil, že celkovo 45 kusov hovädzieho dobytka, jalovíc, im doviezli v dvoch várkach. „Ide o významné rozšírenie aktivít našej farmy Brezinky, ktorá sa takto rozvíja aj o živočíšnu výrobu,“ hovorí Abel.
Sedem kusov plemena Highland – škótskeho náhorného dobytka charakterizujúceho sa dlhou hustou srsťou hnedočervenej farby, nadobudol brezniansky hospodársky dvor už v lete. Momentálne je tam teda cez päťdesiat kusov, no celkovo by to malo „narásť“ až na stovku. Už na jar chcú posilniť chov aj o dva plemenné býčky. Časť stáda plánujú na jar presunúť na Banisko (breznianska lokalita s jazierkami, historickým sadom či oborou pre muflóny a jelene, pozn. red.), pričom zvyšné zvieratá pomôžu pri čistení zarastených pastvín.
Cieľom samosprávy je, aby deti v ich školách a seniori v tamojších sociálnych zariadeniach dostávali na stôl zdravé potraviny – o ktorých vedia, ako ich vyrábajú. Všetko robia, samozrejme, pod dozorom odborníkov, ktorí prevádzku kontrolujú.Čítajte aj Šimečka predstavil tieňových ministrov a rozdal im úlohy. Miesta dostali Ódor aj Korčok
Okrem toho sa takto mesto snaží o skracovanie dodávateľského reťazca, čiže k spotrebiteľom sa produkty dostanú podstatne skôr. O to sú čerstvejšie a kvalitnejšie. Ceny má rovnaké alebo nižšie. „V prípade väčších prebytkov sa počíta aj s predajom pre obyvateľov,“ povedal ešte v lete hovorca mesta Andrej Barančok. Zrejme to ešte nejaký čas potrvá, no je to veľmi nádejné.
Môžu byť vzorom
Konateľ spoločnosti Brezinky Martin Lehotský potvrdil, že aktuálne budujú základné stádo, ktoré tvorí jadro budúcej živočíšnej výroby. Zameriavajú sa najmä na výchovu potenciálnych matiek, ktoré zabezpečia prirodzený prírastok a stabilitu chovu do budúcnosti.
Brezniansky hospodársky dvor má prinášať nielen ekonomické, ale aj ekologické a sociálne výhody pre obyvateľov mesta či širokú verejnosť. Farma sa zaoberá tiež výrobou krmovín, pestovaním zemiakov či technických drevín, ktoré sa používajú na umelú obnovu lesov. Zároveň má „pod palcom“ správu a údržbu trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve samosprávy a mestských lesov.
Reakcie verejnosti na tieto aktivity mesta sú v drvivej väčšine pozitívne. „Nech sa táto prekrásna myšlienka rozšíri k všetkým nebojácnym ľuďom, aby sa na Slovensku predávalo kvalitné mäso z našich chovov. Je to ťažká a náročná úloha, no ak ju budú robiť kvalitní a zanietení ľudia, verím v úspech,“ zhodnotila pani Jana.
„Keby to takto robili všetky obce, tak sa pomaly vrátime k svojej zdravej potravinovej sebestačnosti,“ mieni Stanislav. Súhlasí s nimi aj Gabriela, ktorá zároveň potvrdila záujem o produkty z mestskej farmy aj medzi bežným obyvateľstvom. „Časom by sa mohlo hovädzie mäso predávať aj občanom mesta. Aspoň jeden deň v týždni. Bolo by to super, nemuseli by sme kupovať v Írsku,“ uzavrela.