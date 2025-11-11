Pravda Správy Regióny Vallov vyzývateľ Winkler skritizoval rozpočet pre mestskú políciu. Bratislava potrebuje viac policajtov, tvrdí

Ak chceme zvýšiť bezpečnosť v hlavnom meste, treba zvýšiť počet mestských policajtov a zlepšiť im pracovné podmienky. Týka sa to vybavenia, uniforiem i pracovných podmienok na policajných staniciach. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedol kandidát na primátora a zároveň mestský a krajský poslanec Martin Winkler.

11.11.2025 19:24
Opätovne skritizoval výšku financií alokovaných pre mestskú políciu (MsP) v rozpočte na rok 2026. Tvrdí, že pre primátora Bratislavy Matúša Valla je bezpečnosť v hlavnom meste „iba marketingovou nálepkou.“

„Škoda, že sa primátor o tento vypuklý problém bezpečnosti nezaujímal skôr. Primátor nadáva na vlastné mesto, že je v ňom nebezpečne, pričom má taký silný mandát, aby tieto veci zmenil, ale fatálne v tom zlyhal,“ skonštatoval Winkler.

Priznal síce, že novela Trestného zákona je škodlivá, netreba sa však vyhovárať len na ňu a štátnych policajtov. Treba podľa neho robiť aj konkrétne kroky z pozície magistrátu. Je potrebné zvýšiť počet mestských policajtov, počet hliadok vrátane centra považuje za nepostačujúce. Zároveň je treba mestským policajtom zvýšiť platy a zabezpečiť im kvalitnú výstroj. To, že si policajti musia sami kupovať vybavenie, považuje za absolútne neprijateľné. Rovnako tak aj pracovné podmienky na policajných staniciach. Poukázal na stanicu polície v Starom Meste na Medenej ulici, kde sú podľa neho napríklad plesnivé a stiesnené priestory, zrekonštruovaná stanica v Pentagóne podľa neho pripomína skôr kaviareň ako policajnú stanicu.

„Ak si niekto myslí, že vyhnaním bezdomovcov a drogovo závislých ľudí z Pentagónu sa problém vyriešil, tak sa veľmi mýli. Títo ľudia sú dnes na Kamennom námestí, na Poštovej ulici, na Trnavskom mýte, v celom Starom Meste, pri Hrone, pod mostom Lanfranconi. Sú, jednoducho, všade a nikto tento problém nerieši,“ podotkol Winkler.

Opätovne skritizoval aj schválený rozpočet hlavného mesta na rok 2026. Rozpočet označil prívlastkom „volebná kampaň Matúša Valla s predvolebným asfaltom, kochlíkmi a kvetinami.“ Kritizoval aj zadlženosť hlavného mesta, tvrdenia magistrátu o jeho znižovaní dôrazne odmieta.

Magistrát v reakcii pre TASR uviedol, že téme bezpečnosti sa kontinuálne venuje od roku 2018. „A nepoľavujeme ani dnes,“ ubezpečil hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že tentokrát je na rade aj štát, aby upravil „nešťastnú“ novelu Trestného zákona a navýšil počty štátnych policajtov.

Zároveň je podľa neho namieste pripomenúť, čo všetko hlavné mesto a mestská polícia robia pre lepšiu bezpečnosť. Mestská polícia má podľa magistrátu historicky najväčší počet policajtov v uliciach mesta, oproti roku 2018 je to nárast 37 percent. Zabúdať netreba ani na založenie zásahovej jednotky aj s výborným vybavením, otvorenie staníc na Obchodnej ulici a vo Vrakuni či vlastné výcvikové a vzdelávacie stredisko, ktoré pomáha aj iným obecným a mestským políciám.

Do pozornosti dáva nové operačné stredisko, ktoré označuje za jedno z najmodernejších na Slovensku, rovnako tak najväčší a najkomplexnejší mestský kamerový systém na Slovensku. Kým v roku 2018 bolo k dispozícii 283 kamier, aktuálne ich je 766. Bratislavská mestská polícia zároveň ako prvá veľká mestská polícia zaviedla osobné telové kamery. „Za posledných sedem rokov sme zdvojnásobili rozpočet mestskej polície z ôsmich na súčasných 17 miliónov eur. Budúci rok pridávame ďalších 1,5 milióna eur,“ doplnil Bubla.

