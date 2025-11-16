Mesiac od nových obrubníkov na Vajanského nábreží jazdia po cyklotrase dodávky. Bol to politický akt a vyhodené peniaze, vravia cyklisti

Hoci od premeny nábrežia v roku 2023 prešli už dva roky, stále nebola plne prijatá. Projekt je neustále kritizovaný dopravnými analytikmi a politici, ktorí vidia aké vášne vzbudzuje, si na ňom robia predvolebnú kampaň. To spôsobilo, že napriek investícii asi 650-tisíc eur (podľa neoficiálnych zdrojov), sa do cyklotrasy ešte aj po rokoch vrážajú financie. Dokola sa prerába to, čo už je hotové – za peniaze obyvateľstva.
Po viacerých neúspešných snahách minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer) na jeseň docielil, aby sa aspoň vymenili obrubníky ohraničujúce obe trasy za mäkšie. Mesto z toho nadšené nebolo a mesiac po tom sa ukazuje, že opatrenie ministra bolo drahé a zbytočné.
Mesiac po výmene obrubníkov za jemnejšie nebadať žiadnu výraznú zmenu pre šoférov - sťažil sa však pohyb cyklistov, pretože na trase parkujú dodávky.
Mestu nepomohli ani dáta o znížení nehodovosti po tom ako si vodiči zvykli na zmenu trasy, ani o upokojení premávky v úseku, či pozitívne ohlasy cyklistov. Šéf rezortu dopravy sa k politizovanej téme obrubníkov vrátil znova pred niekoľkými týždňami.
Radnica sa nakoniec podvolila a pristúpila k ich náhrade za menej agresívne ohraničenie – mäkké plastové bloky. Tie sa dajú ľahko prejsť bicyklom a nepoškodia auto. „Majú skosené hrany, sú z mäkšieho materiálu a obsahujú aj reflexné prvky,” vysvetlil voľbu Peter Bubla, hovorca hlavného mesta.
Politická hra za tisíce?
Výmena za nové obrubníky na celom úseku v oboch smeroch vyšla podľa Bublu na asi 60-tisíc eur. V najlepšom prípade by išlo o plytvanie zdrojmi a žiadna zmena – pozitívna či negatívna, by nenastala. Situácia je však tragikomickejšia a zmena tu je, ale k horšiemu. Nebola však potrebná – a to ani podľa cyklistov.
„Zmenu vnímame skôr ako symbolický akt a výsledok akéhosi nešťastného spolitizovania témy cyklo-dopravnej infraštruktúry v meste, ktorá znamenala zbytočné náklady. Nutno dodať, že na Slovensku stále chýbajú technické predpisy, ktoré by jasne popisovali vhodný typ oddeľovačov pre cyklopruhy, “ upozornil Dan Kollár, prezident Cyklokoalície.
Slováci sú v ohýbaní pravidiel veľmi kreatívni a cyklopruh sa začal využívať na vykladanie a nakladanie balíkov, surovín do reštaurácií, či tovaru do blízkych obchodov. „Výmena obrubníkov nepriniesla výraznú zmenu, no subtílnejšie oddeľovače o niečo znižujú vnímanú bezpečnosť a zjednodušujú prípadné zastavovanie na cyklopruhu,” potvrdil Kollár z Cyklokoalície.
Namiesto bezpečnosti, o ktorú sa Ráž podľa jeho slov snažil, ohrozila úprava cyklistov tým, že v pruhu parkujú dodávky. Cez nízke plastové obrubníky totiž prejdú bez väčších problémov, no bicykel to v obchádzaní tak ľahké nemá – vchádza buď na chodník medzi peších, alebo na rušnú cestu medzi autá.
„Pozitívne ohlasy od cyklistov sme nezaznamenali, naopak, objavili sa skôr sťažnosti na občasne odstavené autá v cyklopruhoch, k čomu predtým nedochádzalo. Potvrdzujú to aj naše pozorovania,” uviedol pre Pravdu Kollár s tým, že oficiálne dáta o porovnaní bezpečnosti či komfortu jazdy pred a po zmene neexistujú.
Je preto zjavné, že požiadavka ministra nezohľadnila reálnu prax v premávke, dáta a ani povahu Vajanského nábrežia. Podobnú situáciu vidíme aj za Autobusovou stanicou Nivy, kde na pasažierov v cyklopruhu bežne čakajú taxíky. Bicykle ich tak obchádzajú po ceste, kde jazdia autá a zmysel separovanej zóny sa stráca.
Výmena bez efektu
„Riešenie považujeme za najlepší kompromis, ktorý rešpektuje požiadavky ministerstva dopravy a s ktorým zároveň súhlasí Krajský dopravný inšpektorát. Dôležité je, že aj nové plastové oddeľovače zachovávajú bezpečnosť cyklistov, ale sú zároveň šetrnejšie k autám,” dodal Bubla.
Nedostatočná šírka pruhov, ktoré zostali autám, bola kľúčovým argumentom podporujúcim odstránenie celej cyklotrasy – alebo aspoň toľko prepieraných obrubníkov. Podľa ministra Ráža vo viacerých častiach nespĺňala šírkové normy a pruhy boli nelegálne zúžené. „Výmenou sa v najširších úsekoch cyklotrasy obrubníky posunuli smerom do cyklotrasy tak, aby bola cesta komfortnejšia pre vozidlá,” uzavrel hovorca radnice.
Vytvorením veľkorysých pruhov pre cyklodopravu v oboch smeroch až po Šafárikove námestie sa podľa šoférov znížil komfort ich jazdy. Červenú trasu tiež považovali za zbytočne širokú a jej nadväznosť na ostatné cesty za chaotickú. Najmä prvé mesiace od jej vzniku pribúdali zrážky áut s električkami. Vodiči sa sťažovali na zúžený priestor, ktorým trpeli hlavne spätné zrkadlá vozidiel pri zrážkach, tiež aj na 16 cm výšku a zbytočnú mohutnosť betónových obrubníkov. K tomu sa pridal fakt, že na tvrdom betóne si menej zdatní vodiči poškodzovali podvozky.
Problémom bol aj strach zo zrážky bicykla s autobusom, pretože pruh je prerušený na zastávke MHD pre nástup a výstup cestujúcich, na ktorú musí bus vojsť cez cyklo časť. Vznikla tak obava, že cyklisti a ani chodci v týchto bodoch, kde je ich chodník prístupný autám alebo kde končí, nie sú v bezpečí.
Za neprehľadný sa považoval aj úsek pri Univerzite Komenského. Cez cyklotrasu na strane zastávok električiek sa totiž priraďujú autá smerujúce von z centra po Vajanského nábreží. To už ale niekoľko mesiacov rieši semafor.
V tomto mieste bol zo začiatku uvedenia cyklotrasy najväčší chaos, pretože autá odbáčajú tak, že prejdú cez cyklopruh – nemajú inú možnosť. Zároveň je to vizuálne mätúce, pretože dávajú prednosť vodičom na hlavnej (Dostojevského rad) a pôvodne mohli ísť aj vtedy, keď mali prichádajúce autá zelenú. V tom čase tam nefungoval semafor, toto opatrenie prišlo až neskôr, keďže v úseku bývali nehody. Teraz je už cyklotrasa vďaka nemu bezpečná.
Dáta hovoria jasne
Šoféri tak mestu neustále vytýkali, že chodník pre cyklistov je na úkor automobilovej dopravy a okrem kolízií s verejnou dopravou, je nebezpečný kvôli samotným obrubníkom. Mesiac po ich výmene sa však postoj vodičov nijako zásadne nezlepšil. Voči výčitkám, že cyklopruh vytvára kolóny, pretože autá prišli o jeden z dvoch jazdných pruhov, už pred časom magistrát vytiahol štatistiky. Ani tie mienku verejnosti nezmenili.
Meranie dopravy ukázalo, že zápchy v úseku zaberajú rovnako dlhý čas, ako pred zavedením cyklotrasy. Napriek kritike motorizovanej časti obyvateľstva si tak cyklisti svoj pruh pochvaľujú. Práve oddelenie obrubníkmi od rušnej dopravy vnímajú pozitívne. Tým, že je trasa široká a striktne ohraničená, je bezpečná aj pre deti. Prejazdy cyklistami navyše stále stúpajú – na jar ich tade vlani za jeden deň prešlo viac ako 2,6-tisíc, celkovo za minulý rok to bolo nad 44-tisíc.
Cyklokoalícia sa okrem toho snaží o stanovenie technických predpisov obrubníkov tlakom na vedenie rezortu dopravy. „Dlhodobo, no zatiaľ neúspešne, upozorňujeme na potrebu aktualizácie technických predpisov pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, čo by samosprávam umožnilo jednoduchšie navrhovanie cyklotrás a predchádzalo metóde pokus-omyl aj takýmto zbytočným úpravám,” uviedol Kollár riešenie, ktoré by ušetrilo peniaze občanov.
Na trase pre cyklistov uprostred centra sa snažili získať hlasy voličov viacerí. Okrem ministra Ráža, sa výrazne ohradzoval kandidát na primátora Bratislavy, Martin Winkler. Ten požadoval návrat štvorprúdovky v prospech áut, pretože podľa neho súčasné zúženie spôsobilo dopravné zápchy a nespokojnosť vodičov. Zápchy tam však boli aj predtým, a dáta ukázali, že cyklocesta na ne vplyv nemá.Čítajte viac Presunúť cyklopruhy a vrátiť štvorprúdovku. Vallov súper má pre Vajanského nábrežie vlastný plán
Následne navrhol presun cyklistov mimo cesty na promenádu. Tým by zvýšil plynulosť premávky a znížil riziko kolízií pri autobusových zastávkach. Urbanistka Dorota Sidorová v lete uviedla, že štyri pruhy by na nábreží nič nevyriešili. Trasa je úzkym hrdlom uprostred centra a kolóny by nezmenšilo aj násobne viac prúdov. – križovatka na Šafárikovom námestí by autá aj tak zdržala.
Bezpečnosť, ako sme už spomínali, je rozporuplná pre všetkých účastníkov premávky. Súčasné cyklopruhy sú aj podľa dopravných analytikov nebezpečné v miestach so zastávkami. Za dva roky fungovania sa však nestala ani jedna nehoda, ktorá by potvrdila nebezpečenstvo niektorého z účastníkov premávky. Naopak, kolízie áut, autobusov a električiek sa diali bežne – poukázali na problémy, ktoré sú už odstránené.
Hlasy dopravných analytikov tiež hovorili, že Winklerov návrh sa neopiera o dáta, pretože nie sú dostupné. Žiadna analýza z jeho strany vypracovaná nebola, no dopravný analytik Jozef Drahovský aj v článku pre Pravdu potvrdil, že bezpečnosť chodcov a cyklistov je práve pre prechod autobusov cez cyklochodník na hrane.
No presunutím cyklistov na promenádu by zasa ubralo z chráneného priestoru chodcov. Najmä turisti, neznalí pohybu po promenáde, by mohli byť ohrození. Aj z hľadiska kontaktu centra s vodou by to nebol ideálny nápad. Trasa by to totiž prerušila.