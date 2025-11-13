Novinka v Rooseveltke: Šok z rakoviny pomáhajú pacientom prekonať tí, čo si ňou sami prešli

V priestoroch Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici otvorili pacientsku poradňu pre ľudí bojujúcich s onkologickými ochoreniami, a tiež pre ich príbuzných, z celého kraja. Každú stredu medzi deviatou a dvanástou hodinou im poskytnú poradenstvo dobrovoľníci z radov bývalých onkopacientov, ktorí si už procesom liečby prešli.
„Je to taký malý priestor, ale bude plný lásky a dobroty, kde sa stretnú cesty bývalých vyliečených onkologických pacientov a nových, ktorí potrebujú pomoc či podporu,“ povedal Patrik Herman z Občianskeho združenia Nie rakovine. Pripomenul, že všetci dobrovoľníci si sami prešli peklom liečby.
„A ako jediní majú legitímne právo povedať – viem, ako sa cítite. Všetko to prežili a vedia, čo tí ľudia potrebujú. Vlastne na tomto princípe fungujú všetky tie poradne. Pacient rozumie pacientovi najlepšie,“ doplnil.
Jeho kolegyňa Jana Španková objasnila, že ich organizácia má takéto poradne na onkológiách v šiestich slovenských mestách – v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre, Trnave a teraz už aj v Banskej Bystrici. „Sú za tým dva roky príprav, veľmi si to vážime,“ podotkla. Celkovo majú v regiónoch osemdesiat dobrovoľníkov. „Sú to všetko ľudia, ktorí si prešli ochorením a sú vyliečení, prípadne stabilizovaní,“ zopakovala. Na mesačnej báze sa s nimi stretávame, spájame, preškoľujeme, máme supervízie s psychológmi,“ ozrejmila.
Majú sa na koho obrátiť
„Predstavte si, že vaše ochorenie je nevyliečiteľné a povedia vám, že si požijete už len niekoľko týždňov. Alebo liečba existuje, no nie je k dispozícii. V tom stretnete niekoho, kto to prekonal,“ pokračovala Španková. „Ten, kto sa dozvie, že má rakovinu, to nie je len, že sa mu zrúti svet – pred tým sa nikde neschová,“ podčiarkla. „Je to stále s ním – pod perinou, v skrini, všade. Rozmýšľa, či to má povedať svojej starnúcej maminke, starým rodičom či deťom. Či bude mať dosť síl bojovať nielen za svoje zdravie a zvládať liečbu, ale ako to zvládne aj jeho rodina,“ priblížila.
Zdôraznila, že práve v pacientskych poradniach sú ľudia, ktorí to prežili a vyzerajú celkom normálne. „Ktorí povedia – nemusíš to povedať svojej mame, keď sa na to necítiš. Nie je hanba, že si sa úplne zrútil,“ spomenula niektoré scenáre. „Hoci osemdesiat percent prípadov rakoviny už vieme vyliečiť, stále je to strata, ktorá znamená stratu rokov, ktoré títo ľudia plánovali žiť naplno. Napríklad chceli ísť na výlet do Toskánska, postaviť si chatu a podobne,“ poznamenala.Čítajte aj Nový kabinet v tieni Fica? Politológ: Zarážajúce, že s tým neprišli skôr. Má to byť prax, nie divadlo
V Rooseveltke bude pôsobiť osem dobrovoľníkov. Medzi nimi je aj Bibiana Furdíková (53) z Brezna, ktorej pred rokmi diagnostikovali karcinóm prsníka. „Prišla som pomerne neskoro – rakovina už bola rozbehnutá, vo vysokom štádiu. Najskôr som dostala paliatívnu chemoterapiu, ktorá zabrala. Až potom nasledovala operácia a nakoniec ožiare,“ objasnila. Momentálne je v remisii. „Podarilo sa – aj keď onkologický pacient si nikdy nemôže povedať, že je vyliečený. Učí nás to však žiť každý jeden deň tak, ako keby bol ten posledný. Verím, že s takýmto plným prežitím života je niekedy aj ten skrátený čas oveľa naplnenejší a hodnotnejší,“ konštatovala s úsmevom.
„Je dôležité, aby ľudia, napriek náročnej liečbe, nestratili sociálny kontakt. Lebo keď sa ocitnú v takejto situácii vyzerá to tak, že sú na to sami. Zrazu sa to netýka okolitého sveta, ale iba ich,“ poznamenala pani Bibiana. „Sme tu na to, aby v tom neboli osamotení, ale mali niekoho, s kým sa môžu porozprávať. S niekým, kto to prežil a mal rovnaké problémy,“ zhodnotila. Veľa ľudí podľa nej so svojimi strachmi a starosťami nechce zaťažovať rodinu. „No a na to sme tu my, aby sme im pomohli,“ konštatovala.
Ďalším dobrovoľníkom je Banskobystričan Ľuboš Hogh (41). „V súvislosti s touto poradňou ma oslovil pán prednosta, ktorý ma zároveň liečil. Bez váhania som súhlasil,“ hovorí mladý muž. „Môj prípad nemal taký ťažký priebeh, ale ak viem a môžem poradiť, určite to veľmi rád urobím. Možno najmä v tých praktických veciach, že ako funguje chemoterapia, čo jesť a podobne,“ povedal.
„Diagnostikovali mi zhubný nádor semenníka,“ prezradil o sebe. „Prišlo to ako blesk z jasného neba, ostal som trošku v šoku. Hneď som bol ale liečený operatívne a následne som podstúpil chemoterapie. Od začiatku som však vedel, na rozdiel od mnohých dievčat tu, že moje vyhliadky sú dobré – je to liečiteľný druh rakoviny a prognóza prežitia je veľmi dobrá,“ dodal.
Bojujú zo všetkých síl
Dobrovoľníkov navrhovali združeniu lekári aj zdravotné sestry. Prednosta Onkologickej kliniky banskobystrickej Rooseveltky Matej Hrnčár potvrdil, že vyberali z bývalých pacientov, ktorí sú už v remisii. „Máme šťastie, že sa k nám pridali a pomohli nám to tu otvoriť,“ podotkol. Hoci zatiaľ ich je osem, uvítali by ešte aspoň dvoch ďalších. „Všetci totiž aktívne pracujú a nie vždy je jednoduché uvoľniť sa zo zamestnania,“ mieni.
Dôležitou súčasťou liečby je tiež psychologická starostlivosť. „Takýto program krásne zapadá do takzvaného multidisciplinárneho tímu. Psychológovia, lekári a sestričky nie sú schopní všetky potreby pacientov saturovať. Nemáme napríklad toľko skúseností s vybavovaním na úradoch, no práve naši bývalí pacienti áno. Dokážu teda naplniť potreby, v ktorých sme my obmedzenejší,“ vysvetlil vedúci tejto poradne a zároveň psychológ Ľuboš Chvála. Jeho kolegyňa Ľubomíra Urbánová pristupuje k pacientom s veľkou dávkou empatie.Čítajte aj Nová posila liberálov. Do SaS vstupuje šéf evanjelických škôl, Gröhling odmieta, že by strana menila kurz
„Keď sa s nimi stýkam na oddelení, ku každému cítim veľkú úctu a obdiv. Niekedy si sama seba predstavujem, ako by som to znášala ja a bola z toho v šoku. Tiež ako by som to povedala rodine a frflala, že nechcem ísť na danú procedúru,“ hovori psychologička. „Každého obdivujem, že sa snaží spolupracovať, poslúcha lekárov a bojuje zo všetkých síl. Sú to ťažké chvíle aj pre mňa, keď sa s niektorými rozprávam. Vážim si ich aj preto, že vedia o tom hovoriť, sú otvorení a vždy sa mi pekne poďakujú,“ doplnila.
Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková pripomenula, že onkoporadňu pomáha zabezpečovať tretí sektor. „Reálne poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú možnosti urobiť to tak, ako to viete vy všetci z vašich skúseností,“ prihovorila sa dobrovoľníkom. „Je to krásne a ľudské, patrí vám obrovské ďakujem,“ uzavrela dojato.Čítajte aj Kaliňák priznal meškanie dodávok zbraní aj Tatier. Armáde funguje len tretina vozidiel. Cenu pušiek chce zraziť
Nechýbal ani štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník. „Otvárame priestor, kde sa bude stretávať odbornosť s nádejou pacientov, lebo liečba onkologických ochorení nie je jednoduchá,“ uviedol s tým, že takáto diagnóza mení život človeka možno viac ako každá iná.
Združenie Nie rakovine má aj bezplatnú infolinku 0800 800 183 či online poradne s odborníkmi na ich webovej stránke. Majú tam právne aj medicínsky správne informácie, ktoré pacienta usmernia, lebo najčastejší problém je, že sa stráca v systéme.