Košickí poslanci schválili budúcoročný rozpočet, odobrili aj nové úvery

Podľa slov primátora Jaroslava Polačeka ide o historicky najväčší rozpočet mesta. Kým sa bežné výdavky oproti minulému roku výrazne nemenia, významné sú podľa neho investície. „Ak sa pozrieme na rok 2025, tak boli na úrovni okolo 60 miliónov eur. V roku 2026 to bude viac ako 160 miliónov eur,“ povedal s tým, že viaceré už prebiehajú, niektoré sa budú dokončovať a ďalšie začínať. Za najväčšiu investíciu považuje modernizáciu električkových tratí v mestskej časti Nad jazerom.
„Oproti minulému roku sa nám podarilo navýšiť sumu na opravu chodníkov. Budeme riešiť nový dom pre seniorov na Gerlachovskej ulici,“ priblížil s tým, že viac peňazí je určených aj pre mestskú políciu. Mesto okrem iného plánuje napríklad rekonštrukciu mosta ponad železničnú trať a lávky na Hlinkovej za 7,43 milióna eur, rekonštrukciu vybraných podchodov, Archeologického múzea Dolná brána a iné.Čítajte viac Viac policajtov, menej neporiadku. Policajné hliadky budú v Košiciach viditeľnejšie. Cieľom je poriadok pri stanici
MsZ zároveň odobrilo prijatie úveru od Európskej investičnej banky (EIB) do výšky 20 miliónov eur na financovanie projektov podporených grantom v rámci schémy Úverový nástroj pre verejný sektor. V súvislosti s tým schválilo aj prijatie úveru od komerčnej banky do výšky maximálne päť miliónov eur. Peniaze by mali byť použité napríklad na rekonštrukciu Polikliniky KVP a zdravotného strediska Ťahanovce, znižovanie energetickej náročnosti škôl, investície do zoologickej záhrady či dopravnej infraštruktúry.
Poslanci odsúhlasili aj poskytnutie úveru do výšky 20 miliónov eur zo strany EIB pre Dopravný podnik mesta Košice.
Schválili tiež prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 10 miliónov eur na modernizáciu verejného osvetlenia a úver 15 miliónov eur s postupným čerpaním na spolufinancovanie kapitálových výdavkov z eurofondov a ďalšie investície. Stotožnili sa aj s úverom na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami s limitom 10 miliónov eur a použitím ôsmich miliónov eur.Čítajte viac Košice spoznali prvého kandidáta na primátora. Je ním Martin Mudrák z PS
Polaček na upozornenie niektorých poslancov na potrebu splácania množstva úverov reagoval, že mesto by nedostalo úvery, ak by ich nedokázalo splácať.
Hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo pre TASR uviedol, že za nárastom príjmov v rozpočte sú najmä externé zdroje. „Tento rozpočet bude veľmi zložité dodržať a v priebehu budúceho roka ho bude potrebné korigovať vzhľadom na to, že miera samofinancovania zo strany mesta výrazným spôsobom klesla. Prakticky budeme závislí od toho, ako sa bude odvíjať politická a ekonomická situácia, či sa nezmenia podmienky v oblasti eurofondov, či nedôjde k sklzom v investíciách,“ povedal s tým, že ide o viaceré riziká a je ťažko povedať, ako sa rozpočtu dotkne konsolidácia.
Napriek výraznému zvýšeniu rozpočet podľa neho nebude stačiť na pokrytie potrieb všestranného rozvoja obyvateľov a potrieb, ktoré si samospráva Košíc vyžaduje.
V súvislosti so zvýšením dlhu mesta skonštatoval, že v nasledujúcich rokoch bude náročné dodržať vyrovnanosť rozpočtu.