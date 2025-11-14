Nezvyčajná zhoda. Za košický rozpočet hlasovali všetci poslanci

V predchádzajúcich rokoch sa neraz hlasovanie o rozpočte prekladalo, pričom sa kvôli tomu dokonca zvolávali aj mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva. Rok 2024 dokonca začali Košice s rozpočtovým provizóriom. Rozdiel bol tentoraz v tom, že za rozpočet napokon hlasovali všetci poslanci. V roku 2026 bude mesto hospodáriť so sumou vyše 437 milióna eur, čo je o viac ako 113 milióna eur viac, ako vlani.
Viacerí poslanci síce v rozprave verejne deklarovali, že rozpočet podporia, no mali viacero výhrad. Týkali sa hlavne úverov, ktoré boli na programe zastupiteľstva ešte pred hlasovaním o rozpočte. „Rozumiem, že v súčasnej situácii treba čerpať úvery, rozumiem aj tomu, že Európska investičná banka (EIB) dáva výhodné podmienky. Ale chcem zdôrazniť, že ide o prostriedky, ktoré budeme musieť vrátiť. Podľa vyjadrenia finančného oddelenia už v roku 2027 mesto Košice bude platiť 10 miliónov ročne len za splátky úverov," argumentoval poslanec Ladislav Lörinca.
Mesto berie viacero úverov, poslúžia na investície
Dodal, že nesúhlasí s tým, aby mesto z úveru kupovalo autobusy. „V dnešnej dobe sú na to eurofondy. Navyše mesto aj dopravný podnik opakovane zlyhali vo verejných obstarávaniach na nákup nových električiek a autobusov. Ide podľa mňa o zlé manažérske rozhodnutie. Budem hlasovať za úvery, lebo vidím za tým vyšší cieľ, ale kupovať za to autobusy nie je dobré rozhodnutie," dodal Lörinc.
Mestskí poslanci jednohlasne schválili rozpočet na budúci rok.
Na jeho slová reagoval riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop. „Chcem vyvrátiť slová pána poslanca o manažérskom zlyhaní. Ako mohol manažment zlyhať, keď dodávateľ, ktorý vyhral, nakoniec priznal, že nie je schopný dodať vysúťažené električky do stanoveného termínu. Dopravnému podniku neostávalo nič iné, len zrušiť súťaž," uviedol Čop.
Poslanci ale nakoniec hlasovaním odobrili aj úvery – prvý od EIB predstavuje čerpanie do výšky 20 miliónov eur na financovanie projektov podporených grantom v rámci schémy Úverový nástroj pre verejný sektor, ďalší od jednej komerčnej banky do výšky päť miliónov eur. Zo spomínaných pôžičiek chce mesto investovať do ZOO Košice, dopravnej infraštruktúry, či zníženia energetickej náročnosti škôl.
Poslanci odklepli aj ďalšie dva úvery od Environmentálneho fondu vo výške 10 miliónov eur na modernizáciu verejného osvetlenia. Ďalšia pôžička, tentoraz 15 miliónov eur s postupným čerpaním je určená na spolufinancovanie kapitálových výdavkov z eurofondov a ďalšie investície. Mestskí poslanci odobrili aj úver na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami s limitom 10 miliónov eur a použitím ôsmich miliónov eur.Čítajte viac Košice schválili obmedzenie hazardu na území mesta. Herne budú len v určitých budovách
Podľa primátora vraj Košice nie sú veľmi zadlžené
Zazneli aj argumenty týkajúce sa skrytej zadlženosti. Pred necelými dvoma rokmi na ňu upozornil aj mestský kontrolór, ktorý argumentoval tým, že skrytá zadlženosť sa týka hlavne mestských podnikov. Primátor Košíc Jaroslav Polaček ale tvrdenia kontrolóra a niektorých poslancov odmieta. „Neexistuje žiadna samospráva, ktorá by nemala aj iné záväzky a zdroje financovania. Na pôde mestského zastupiteľstva to často zaznieva, ale treba sa dívať na to, ako je nastavený zákon a čo sa naozaj považuje za dlh," povedal Polaček.
Vyzdvihol, že ide o doteraz najvyšší rozpočet v histórii mesta. Zdôraznil, že suma za bežné výdaje sa nemení. Naopak, ocenil investície, pričom najväčšou z nich je prebiehajúca rekonštrukcia električkovej trate v mestskej časti Nad jazerom. „Ak sa pozrieme na rok 2025 tak boli na úrovni 60 miliónov. V roku 2026 to bude vyše 160 miliónov eur," upresnil primátor.Čítajte viac Košice spoznali prvého kandidáta na primátora. Je ním Martin Mudrák z PS
Ďalšími investíciami budú opravy chodníkov a vybraných podchodov po celom meste, oprava mosta na Hlinkovej ulici za vyše 7 miliónov eur, či rekonštrukcia podzemného múzea Dolná brána na Hlavnej ulici.
Navyše sú podľa neho Košice spolu s Prešovom najmenej zadĺženými krajskými mestami. „Teraz je to 24 percent a po na konci budúceho roka po tom, ako začneme čerpať úvery sa bude pohybovať na úrovni okolo 30 percent. Je to o polovicu menej, ako má Bratislava," priblížil primátor.