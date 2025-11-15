Sneženie dorazilo skôr. Cestári už zasahovali na Donovaloch aj Čertovici

Odstraňovanie snehu pluhovaním či frézovaním, tiež posyp vozoviek chemickým materiálom a štrkom, si vyžaduje kvalitnú technickú, materiálovú aj personálnu vybavenosť. Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) avizuje, že na zimné mesiace je pripravená po všetkých stránkach.
Prvé tohtoročné zásahy už majú za sebou – sneženie dorazilo na naše územie na sklonku októbra, čo spôsobilo komplikácie na cestách. Konkrétne na horských priechodoch Čertovica, Donovaly, aj na ťahu smerujúcom na kremnickú Skalku. Vtedy vedenie BBRSC upozorňovalo, aby šoféri, ktorí tadiaľ prechádzajú, nepodcenili počasie. Zdôraznilo, že zimné pneumatiky sú pre ich bezpečnosť nevyhnutné – minimálne polovica vodičov sa tadiaľ totiž „rútila“ na letných.
Mnohí kritizovali „zaspatých“ cestárov, no viacerí, ktorí tadiaľ v ten deň prechádzali, sa ich zastali. Poukazovali pritom na letné „gumky“, ktoré do takéhoto terénu nepatria. „To im majú cestári prezúvať ich autá?“ pýtal sa jeden z vodičov.
Hneď na druhý deň sa sneh „stratil“, takže zimná pohotovosť ešte oficiálne nezačala. Stane sa tak podľa počasia, ktoré cestári pravidelne sledujú s niekoľkodňovým výhľadom. Zatiaľ, vzhľadom na priaznivé počasie, len vyhlásili (1. novembra) dispečersko-spravodajskú službu, ktorá zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu ciest a v prípade potreby vysiela do terénu zásahové vozidlá.
Veľká modernizácia
Predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan potvrdil, že generálku na túto zimu absolvovali pred pár týždňami. „Nedávne zásahy na horských priechodoch nás ale presvedčili, že dobre udržiavané cesty sú výsledkom nielen nás, ale aj spolupráce s vodičmi, ktorí rešpektujú počasie, dodržiavajú predpisy a vchádzajú na cesty so zimnými pneumatikami,“ konštatoval. „Takto dokážeme spoločne predísť kolíznym situáciám a eliminovať časové straty pri zásahoch našich vodičov práve tam, kde je to najakútnejšie,“ poznamenal.
Celkovo udržiava BBRSC počas zimy až 2 421 kilometrov ciest II. a III. triedy. O ďalších 611 kilometrov vybraných ciest I. triedy a R2 sa stará na základe zmlúv so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou.
V ostatných rokoch prešli veľkou modernizáciou vozového parku. Aktuálne majú k dispozícii 219 špecializovaných áut na zimné výkony. Konkrétne 103 sypačov, 54 nakladačov, 28 traktorov s radlicou a 7 snehových fréz. Tvrdia, že vďaka pravidelnému servisu a včasnej príprave techniky na zimu aj vo vlastnej réžii ušetrili nemalé peniaze.
Na jednotlivé strediská naskladnili pred sezónou posypový materiál, ktorý má zabezpečiť zjazdnosť komunikácií počas celej zimy. Celkovo majú k dispozícii viac ako 22-tisíc ton posypovej soli, 26-tisíc ton kameniva a cez 200 ton chemického posypového materiálu určeného na výrobu soľanky či priamy posyp. V prípade výdatnej zimy zabezpečia materiál v potrebnom objeme operatívne.
Zimnú údržbu po celom kraji zabezpečí 282 vodičov. Počet externých dodávateľov už minulú sezónu optimalizovali na nevyhnutné minimum, čo podľa vedenia tiež prinieslo výrazné úspory.
Ekologickí a efektívni
Príprava na zimnú sezónu prebiehala priebežne od ukončenia tej minulej v marci. Tento rok sa zamerali na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov. „Školeniami prešli vodiči a referenti dopravy v oblasti používania techniky, tiež dispečeri. Tí absolvovali školenie zamerané na zabezpečenie dispečersko-spravodajskej služby,“ vysvetlil Turčan. Objasnil, že BBRSC získala na ďalšie vzdelávanie zamestnancov s nižším stupňom vzdelania nenávratný finančný príspevok, vďaka podpore rezortu investícií, z fondov Európskej únie.
Banskobystrickí cestári sa pochválili tiež minuloročnou novinkou, na ktorú nadviazali aj teraz – po vlaňajšom projekte, vďaka ktorému získala zručnosť potrebnú na poskytovanie prvej pomoci stovka zamestnancov, zaškolili ďalších sto. Priamu skúsenosť so zásahom mali už začiatkom roka, keď ako prví asistovali a poskytovali prvú pomoc zraneným pri dopravnej nehode na ceste I/66 v okrese Krupina.
Vedenie ešte na jar podpísalo aj Memorandum o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, na základe ktorého bude prebiehať výskum dopadov posypových materiálov na životné prostredie, analýza ich používania v rôznych lokalitách a možnosti opätovného využitia tzv. štrkodrvy bez ekologickej záťaže.
„V našom regióne sme limitovaní prostredím, v ktorom vykonávame zimnú údržbu, a používaním špecifického posypového materiálu. Keďže chceme byť zároveň efektívni aj ekologickí, rozhodli sme sa zapojiť do tohto procesu odborníkov z akademického prostredia,“ ozrejmil Turčan. „Verím, že prvé výsledky prenesieme do praxe veľmi skoro,“ doplnil.