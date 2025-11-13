Pravda Správy Regióny Košice schválili obmedzenie hazardu na území mesta. Herne budú len v určitých budovách

Košice schválili obmedzenie hazardu na území mesta. Herne budú len v určitých budovách

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Košiciach vo štvrtok schválilo čiastočné obmedzenie hazardných hier na území mesta. Herne budú môcť byť len v budovách pre obchod a služby a kasína iba v hoteloch, moteloch a penziónoch.

13.11.2025 17:20
debata

Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť od nového roka, vzťahovať sa bude až na nové licencie. Niektorí poslanci hovoria o zvýhodňovaní jedného prevádzkovateľa, vedenie mesta tieto obvinenia odmieta.

Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde
Video
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Košice #hazard #mestské zastupiteľstvo #hazardné hry
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"