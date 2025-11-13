Pravda Správy Regióny Tragédia v Necpaloch: pri dopravnej nehode zomrela jedna z dvojice chodkýň

Tragédia v Necpaloch: pri dopravnej nehode zomrela jedna z dvojice chodkýň

Tragické následky mala štvrtková popoludňajšia nehoda na ceste III/2142 v Necpaloch (okres Martin). Po strete dvoch osobných áut vyhasol život jednej z dvojice chodkýň kráčajúcich po krajnici. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

13.11.2025 18:15
tragická nehoda, zrážka, polícia, hasiči
Doplnila, že vodič za volantom osobného auta Toyota obchádzal chodkyne a pri prechádzaní na ľavú stranu cesty došlo z presne nezistených príčin k stretu s vozidlom Nissan, ktoré vykonávalo predbiehajúci manéver. „Následkom ich stretu došlo k odhodeniu vozidla zn. Nissan a stočeniu do miesta, kde v tom čase boli chodkyne. Jedna z nich utrpela zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahla. Druhá chodkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ priblížila Šefčíková.

Doplnila, že vodiči sa podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.

