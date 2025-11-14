Tragédia v Ružinove: V byte našli mŕtvy manželský pár so strelnými poraneniami hlavy

Informáciu o náleze tiel zverejnila polícia na sociálnej sieti. Obaja mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa 40-ročného muža sa nachádzala aj krátka strelná zbraň.
Podľa informácií, ktoré priniesol portál tvnoviny.sk, mali manželia prechádzať rozvodom.
Vec si na mieste prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky. „Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy,“ uviedol hovorca KR PZ v Bratislave Michal Szeiff, pričom policajti bližšie informácie k prípadu poskytnú, až keď to bude možné.