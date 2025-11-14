Prvý rozsudok v kauze šikany v Miloslavove: páchateľka dostala podmienku

Samosudca uložil aj probačný dohľad nad správaním obžalovanej. Má tiež zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok a zákaz vstupu na miesto, kde bol skutok spáchaný. Musí sa tiež verejne ospravedlniť v tom čase maloletej poškodenej a absolvovať výchovný program. Uloženie trestu podľa súdu zohľadňuje brutalitu skutku a iný druh alternatívneho trestu by nereflektoval závažnosť a potrebu ochrany spoločnosti.
„Videá preukazujú to, že vy ste sa na tom bavili,“ zdôraznil samosudca Mestského súdu Bratislava I Juraj Kapinaj s tým, že súčasťou incidentu boli aj ďalšie v tom čase maloleté osoby. „Podrobne popisovali a všetky sa zhodli v tom, že základným motívom vášho konania bola tak triviálna vec, a to, že poškodená maloletá vyliala kofolu,“ podotkol. Dôsledkom skutku je podľa neho spôsobená ťažká ujma na zdraví poškodenej.
„Čo mňa extrémne zarazilo, a to vyplýva z výpovede viacerých svedkov, je, že len príčetnosťou určitých maloletých osôb, ktoré sa tam nachádzali, sa tento prípad neskončil horšie. Vy ste sa totiž dohadovali na tom, že maloletú poškodenú necháte na mieste a odídete odtiaľ preč s tým, že ste ju nikdy nevideli," podčiarkol sudca.
Právny zástupca obžalovanej Jozef Obert rozsudok rešpektuje. „Nestotožňujeme sa s právnou kvalifikáciou prečinu ublíženia na zdraví. Počas celého konania nebolo preukázané, že by medializáciu zapríčinila obžalovaná,“ povedal s tým, že jeho klientka svoje konanie ľutuje a poškodenej sa verejne ospravedlní. Obžalovaná na otázky médií po vyhlásení rozsudku nereagovala.
Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci Miloslavov v areáli bývalého družstva.
Nedeľa, 9. 1. 2022
Areál družstva v Miloslavove, kde tínedžeri zbili 11-ročné dieťa dievča.