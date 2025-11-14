Frekventovanú cestu „zreparovali“ za viac ako milión eur. Udialo sa to nezvyčajne rýchlo

Žilinská župa ukončila rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/520 v obci Stará Bystrica, pričom modernizáciou prešiel viac ako štvorkilometrový úsek. Práve ten spája Oravu a Kysuce. Celé to stálo 1 131 226 eur.
Práce zahŕňali zosilnenie telesa cesty pokládkou novej ložnej vrstvy vozovky a výmenu zdegradovanej obrusnej vrstvy. V rámci projektu vymenili aj bezpečnostné prvky v podobe oceľových zvodidiel v celkovej dĺžke 2 090 metrov. Pribudli tiež nové záchytné zábradlia a zábradelné zvodidlá na mostoch. Zároveň obnovili jedenásť rúrových priepustov a dva mostné objekty v katastri obce Stará Bystrica.
Lepšia dostupnosť
Súčasťou prác, ktoré odštartovali v máji, bolo aj prečistenie a prehĺbenie cestných priekop a úprava krajníc pre lepší odtok povrchových vôd vozovky. Zhotoviteľom bola spoločnosť Strabag, ktorá to stihla dokončiť v skrátenom termíne za šesť mesiacov. Pôvodne to malo trvať osem mesiacov.
„Ide o frekventovaný úsek cesty s priemernou ročnou intenzitou dopravy 5 200 vozidiel denne. Je dôležitou spojnicou Oravy, Kysúc a krajského mesta Žilina. Preto sme radi, že sa to podarilo zrekonštruovať v takomto rozsahu a v predstihu voči zmluvnému termínu,“ uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
„Naši obyvatelia si zaslúžia bezpečné a kvalitné cesty. Táto investícia je ďalším krokom k lepšej dostupnosti Kysúc a rozvoju turizmu v rámci Múzea kysuckej dediny či Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke,“ dodala.
„Rekonštrukcia vozovky v Starej Bystrici priniesla zvýšenie bezpečnosti a komfortu pre motoristov,“ povedala riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová. Zopakovala, že zhotoviteľ to zrealizoval v skrátenom termíne. „Čím znížil dopravné obmedzenia pre obyvateľov aj návštevníkov obce,“ doplnila.
Stavebné úpravy boli financované prostredníctvom Programu Interreg Poľsko-Slovensko. Poľským partnerom projektu Żywiecko – čadecký cestný koridor je Powiat Żywiec.
Koľaje zmizli
Pavol Strnádel, zástupca starostu obce Stará Bystrica potvrdil, že táto dôležitá cesta bola pred spustením rekonštrukcie v zlom stave. „Mala už v sebe vyjazdené koľaje. Keď pršalo, držalo sa tam väčšie množstvo vody, čo mohlo spôsobovať nebezpečenstvo šmyku,“ priblížil.
„Obnovou sa tá vrstva zbrúsila a nahradila novou. Vyčistili a upravili sa tiež odvodňovacie kanály, čiže tento problém na ceste úplne pominul,“ vysvetlil. Veľkým pozitívom podľa neho je, že zrekonštruovali aj dva mosty. Strnádel je tiež rád, že dodávateľ to celé dokončil o dva mesiace skôr, ako bolo pôvodne naplánované.
„Tomu sa veľmi tešíme, keďže sme tu kvôli tým prácam mali určité obmedzenia. A najmä preto, že sa to stihlo ešte pred samotnou zimnou údržbou," poznamenal. Spresnil, že úplnú uzávierku cesty mali len, na nevyhnutný čas, počas asfaltácie.
„Inak tu v podstate boli len zúžené jazdné pruhy. To znamená, že kým pracovali na jednom, ten bol uzavretý a zmenená bola len doprava prednosti jazdy. Stará Bystrica má však výhodu v tom, že tento ťah je zároveň aj obchvatom obce. Priamo cez ňu vedie cesta III. triedy, takže prejazd áut bol zabezpečený aj počas úplnej uzávierky,“ objasnil. Podčiarkol, že celé je to urobené veľmi pekne.
„Pozitívne hodnotíme aj to, že v rámci tejto cesty sa robili tiež vjazdy a výjazdy od jednotlivých vlastníkov pozemkov či rodinných domov. V 21. storočí by sa to malo robiť takto,“ uzavrel zástupca starostu.