Pravda Správy Regióny Patrí k tomu najkrajšiemu na Slovensku. Je považované za skrytý poklad Vysokých Tatier

Zábery na nádherné Kopské sedlo, ktoré je prirodzenou hranicou medzi Belianskymi a Vysokými Tatrami, ale aj zo severozápadu Islandu, z odľahlej oblasti Westfjords, kde sa nachádza séria siedmich vodopádov známa ako Dynjandi. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

15.11.2025 05:00
Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Tatry
Video
Zdroj: mReportérka: Ľubomíra Šeroňová

Naša mReportérka Ľubka sa vybrala zo Ždiaru na krásnu túru Monkovou dolinou a cez Kopské sedlo k Veľkému Bielemu plesu. Monková dolina patrí medzi najkrajšie doliny Belianskych Tatier – vedie popod strmé vápencové steny a ponúka pohľady na vrcholy ako Havran či Ždiarska vidla. Trasa vedie do nadmorskej výšky vyše 1 700 metrov, kde sa nachádza Kopské sedlo, prirodzená hranica medzi Belianskymi a Vysokými Tatrami. Pre svoju malebnosť patrí medzi skryté poklady Vysokých Tatier, ktoré stoja za návštevu.

Cesta ďalej pokračuje k Veľkému Bielemu plesu, ktoré leží v nadmorskej výške 1 615 metrov a je pozostatkom ľadovcového obdobia. Je to obľúbené miesto na oddych pred zostupom na chatu Plesnivec – jedinú horskú chatu v Belianskych Tatrách. „Milujem našu prírodu, je prekrásna. Človek v tichu hôr zabudne na starosti, vyvetrá si hlavu a načerpá novú energiu“, vyjadrila svoje pocity veľká milovníčka hôr, Ľubka.

Vodopád Dynjandi - Island
Video
Zdroj: mReportér: Jaro Karak (Instagram:jaro_karci)

Na severozápade Islandu, v odľahlej oblasti Westfjords, sa nachádza séria siedmich vodopádov známa ako Dynjandi. Na krátkej vzdialenosti tu voda prekonáva približne stovku výškových metrov, čo vytvára pôsobivý prírodný úkaz. Najväčší z nich, vodopád Fjallfoss, má tvar pripomínajúci rozšírený biely závoj, akoby nevesta spúšťala svoj dlhý závoj po skalách. K jednotlivým kaskádam vedie kamenný chodník, ktorým sa dá vystúpiť až na vrchol. Zhora sa otvára široký výhľad na veľmi peknú krajinu okolo.

Viac na túto tému: #Island #Belianske Tatry #vodopády #Ždiar #mREPORTÉR
