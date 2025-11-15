Patrí k tomu najkrajšiemu na Slovensku. Je považované za skrytý poklad Vysokých Tatier

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Naša mReportérka Ľubka sa vybrala zo Ždiaru na krásnu túru Monkovou dolinou a cez Kopské sedlo k Veľkému Bielemu plesu. Monková dolina patrí medzi najkrajšie doliny Belianskych Tatier – vedie popod strmé vápencové steny a ponúka pohľady na vrcholy ako Havran či Ždiarska vidla. Trasa vedie do nadmorskej výšky vyše 1 700 metrov, kde sa nachádza Kopské sedlo, prirodzená hranica medzi Belianskymi a Vysokými Tatrami. Pre svoju malebnosť patrí medzi skryté poklady Vysokých Tatier, ktoré stoja za návštevu.
Cesta ďalej pokračuje k Veľkému Bielemu plesu, ktoré leží v nadmorskej výške 1 615 metrov a je pozostatkom ľadovcového obdobia. Je to obľúbené miesto na oddych pred zostupom na chatu Plesnivec – jedinú horskú chatu v Belianskych Tatrách. „Milujem našu prírodu, je prekrásna. Človek v tichu hôr zabudne na starosti, vyvetrá si hlavu a načerpá novú energiu“, vyjadrila svoje pocity veľká milovníčka hôr, Ľubka.
Na severozápade Islandu, v odľahlej oblasti Westfjords, sa nachádza séria siedmich vodopádov známa ako Dynjandi. Na krátkej vzdialenosti tu voda prekonáva približne stovku výškových metrov, čo vytvára pôsobivý prírodný úkaz. Najväčší z nich, vodopád Fjallfoss, má tvar pripomínajúci rozšírený biely závoj, akoby nevesta spúšťala svoj dlhý závoj po skalách. K jednotlivým kaskádam vedie kamenný chodník, ktorým sa dá vystúpiť až na vrchol. Zhora sa otvára široký výhľad na veľmi peknú krajinu okolo.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Takto vyzerá najväčšia prírodná nádrž na Slovensku. Vznikla v skalnej priehlbine, ktorú vytvoril ustupujúci ľadovec