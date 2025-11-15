V Spišskej Starej Vsi sa v sobotu uskutoční rekonštrukcia útoku na gymnáziu

„Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa uskutoční rekonštrukcia za prítomnosti dozorového prokurátora,“ uviedla zástupkyňa hovorcu Krajskej prokuratúry v Prešove Stanislava Sinčáková.
Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
