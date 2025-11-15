Pravda Správy Regióny V Spišskej Starej Vsi sa v sobotu uskutoční rekonštrukcia útoku na gymnáziu

V Spišskej Starej Vsi sa v sobotu uskutoční rekonštrukcia útoku na gymnáziu

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa v sobotu uskutoční rekonštrukcia tragického prípadu, pri ktorom študent v januári zavraždil zástupkyňu riaditeľky školy a jednu študentku.

15.11.2025 09:13
Archívne video: Primátor a obyvatelia k tragédii v Spišskej Starej Vsi
Zdroj: TV Pravda

„Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa uskutoční rekonštrukcia za prítomnosti dozorového prokurátora,“ uviedla zástupkyňa hovorcu Krajskej prokuratúry v Prešove Stanislava Sinčáková.

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi.
Chodník a bránička kadiaľ ušiel útočník zo školy.
+14Pietne miesto v Spišskej Starej Vsi.

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

