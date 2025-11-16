Pravda Správy Regióny Pomoc horských záchranárov potreboval turista intoxikovaný alkoholom

Pomoc horských záchranárov potreboval turista intoxikovaný alkoholom

Pomoc horských záchranárov potreboval v nedeľu popoludní vo Vysokých Tatrách ukrajinský turista intoxikovaný alkoholom. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich z Tatranskej magistrály požiadal prostredníctvom aplikácie okoloidúci muž.

16.11.2025 19:33
debata

„Na modrom turistickom chodníku medzi Starým Smokovcom a Rázcestím pod Slavkovským štítom sa nachádzali dvaja turisti ukrajinskej národnosti intoxikovaní alkoholom. Okoloidúci muž požiadal o pomoc pre mladšieho z nich, ktorý nereagoval,“ uviedla HZS.

Ľadová krása. Takto vyzerá Tatranský ľadový dóm 2025
Video

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí 17-ročného pacienta po príchode vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu. Po zlepšení zdravotného stavu bol transportovaný terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca, kde ho následne odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vysoké Tatry
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"