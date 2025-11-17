O post primátora Košíc sa bude uchádzať aj Ladislav Lörinc

Lörinc je starostom druhé volebné obdobie, zároveň je mestským a krajským poslancom. Od novembra 2022 zastával aj funkciu podpredsedu Košického samosprávneho kraja, ktorej sa začiatkom tohto mesiaca vzdal.
„Chcem, aby Košice boli mestom, ktoré ľuďom rozumie – starostlivým mestom, ktoré koná s ohľadom na potreby svojich obyvateľov a dokáže naplno využiť svoj potenciál. Dnes sa Košice rozvíjajú napriek vedeniu mesta, nie vďaka nemu,“ uviedol.
Využiť chce svoje skúsenosti zo samosprávy a pôsobenia v komunálnej politike. Podľa vlastných slov je pripravený prevziať zodpovednosť a viesť mesto s jasnou a dlhodobou víziou. Odvoláva sa pritom aj na výsledky dosiahnuté na Sídlisku KVP, ktoré chce premietnuť na celomestskú úroveň.
Lörinc chce dať popri rozvoji Košíc do poriadku mestské financie a zabezpečiť opätovné fungovanie základných služieb pre ľudí. „Prioritne sa zameriame na fungujúcu a udržateľnú dopravu, kvalitný verejný priestor, bezpečnosť, kvalitu života Košičanov, dôslednú údržbu mesta a jeho efektívne riadenie. Zlepšíme projektový manažment, budeme pozerať na pridanú hodnotu pre občanov a budeme maximálne pripravení na čerpanie eurofondov,“ dodal.
Vyhlásil, že nebude kandidovať na post starostu ani na pozíciu mestského poslanca. Kandidatúru na poslanca Košického samosprávneho kraja nevylúčil.
Košická strana vníma kandidatúru Lörinca ako prirodzený a logický krok, ktorý nadväzuje na jeho doterajšie pôsobenie. Pripomína, že strana v komunálnej politike nie je nováčikom. Postupne plánuje predstaviť aj kandidátov na starostov, miestnych či mestských poslancov. Lörinc potvrdil, že o prípadnej podpore kandidatúry na post primátora rokuje aj s inými politickými subjektmi.
Lörinc je druhým verejne ohláseným kandidátom na primátora Košíc. Záujem o funkciu už oznámil Martin Mudrák, ktorý bude kandidátom hnutia Progresívne Slovensko. Mesto vedie druhé funkčné obdobie Jaroslav Polaček.