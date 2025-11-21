Po desaťročiach ožil. Znovuzrodený oltár sa vrátil do Dómu svätej Alžbety

Treba ale dodať, že oltár nie je originál. Farnosť sv. Alžbety pri príležitosti vrcholiaceho jubilejného roka, na sviatok patrónky mesta sv. Alžbety Uhorskej a pri životnom jubileu 75. rokov košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera predstavila v Dóme sv. Alžbety nový oltárny celok – Oltár Poslednej večere, ktorý je rekonštrukčnou prezentáciou zaniknutého Oltára Poslednej večere.
Oltár Poslednej večere v Dóme sv. Alžbety sa po desaťročiach vrátil do košickej katedrály.
„Oltár bol v takom stave, že stredná časť sa už nedala zachrániť. Ale svätý Michal archanjel s váhami je originál. Môže mať aj 500 rokov. Oltár je vyskladaný zo starých i nových prvkov do finálnej podoby," vysvetlil známy košický sprievodca Milan Kolcun.
Oltár Poslednej večere je tak rekonštrukciou stredovekého oltára, ktorého veľká časť je nenávratne stratená. Z originálu sa zachovali tabuľové maľby v predele a oltárny nadstavec. Preto sú pôvodné historické časti doplnené o novodobé repliky zničených oltárnych obrazov. Len pre zaujímavosť, pôvodný neskorogotický oltár Poslednej večer bol do Dómu sv. Alžbety umiestnený pri tzv. veľkej prestavbe v roku 1896. Išlo o dar mesta Bardejov košickému biskupovi Žigmundovi Bubicsovi.
Do osudu oltára takmer osudovo zasiahla druhá svetová vojna. Vtedy bol oltár evakuovaný. V dôsledku zmätkov a rôznych udalostí počas vojny i po nej silno poškodené oltárne obrazy zanikli. Ako upresňujúco uvádza Farnosť sv. Alžbety Rekonštruovaný oltár dnes stojí na mieste iného, predošlého neskorogotického Oltára Smrti Panny Márie, ktorý bol rovnako evakuovaný a žiaľ zničený. Súčasná inštalácia oltárneho celku má pripomínať oba spomínané oltáre, ktoré sa do Dóm sv. Alžbety už nevrátili, ako symbol zaniknutého kultúrneho dedičstva.
Súčasná rekonštrukčná prezentácia Oltára Poslednej večere sa skladá zo štyroch častí. Z pôvodného oltára pochádzajú dve z nich – predela s maľbami dvoch adorujúcich anjelov a oltárny nadstavec s postavou archanjela Michala. V strede predely sa nachádza novodobá schránka pre svätostánok alebo relikviár. Tretia, stredná časť, má podobu trojdielnej tabuľovej maľby (triptychu) a predstavuje novodobú repliku pôvodných obrazov. Štvrtou časťou je obetný stôl, ktorý ostal prázdny po spomínanom Oltári Smrti Panny Márie.
Prínosom rekonštrukcie Oltára Poslednej večere je, že do Dómu sv. Alžbety prináša nový oltárny celok a prispel tak k zvýšeniu historického fondu kostola. Súčasťou prezentácie oltára je aj informačný systém pre verejnosť v podobe vizuálneho označenia a informačných tabúľ v Dóme sv. Alžbety. Ďalšie fakty o oltári môžu záujemcovia nájsť v online materiáli na webe farnosti.
Nový oltárny celok bol predstavený pri príležitosti vrcholiaceho jubilejného roka, na sviatok patrónky mesta sv. Alžbety Uhorskej a pri životnom jubileu 75. rokov košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Oltár bol požehnaný počas odpustovej sv. omše v nedeľu 16. novembra 2025.