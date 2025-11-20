Najväčší míľnik informatizácie: v Košiciach spustili prvý superpočítač Perún, posúva Slovensko do európskej špičky

Ide o súčasť projektu národného superpočítača, jedného z najvýznamnejších projektov digitálnej modernizácie Slovenska, ktorý podľa rezortu informatizácie posunie krajinu medzi štáty s vysokovýkonnou výpočtovou infraštruktúrou európskej úrovne. „Som veľmi rád, že práve v Košiciach, v metropole východu, sa podarilo v priebehu naozaj veľmi krátkeho času zrealizovať jeden obrovský míľnik, ktorý posúva slovenskú informatizáciu vpred. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporuje slovenských vedcov a toto je jeden z prvých našich hmatateľných výsledkov,“ uviedol Migaľ.
Nový superpočítač financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR je umiestnený v dvoch lokalitách – okrem TUKE v bratislavskom Centre spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Bratislavský systém disponuje výkonom 14,5 PFlops a košický systém výkonom 10,16 PFlops. Ministerstvo ďalej informovalo, že obe lokality budú fungovať ako jeden integrovaný systém – s jednotným prihlasovaním, so spoločným manažmentom používateľov a s pripravovanou službou easydata transfer, ktorá umožní rýchly presun dát medzi Bratislavou a Košicami.
Spustená košická časť superpočítača v hodnote 20,9 milióna eur má aj unikátny kvantový simulátor, ktorý posúva Slovensko medzi štáty s pokročilými kapacitami v oblasti kvantových výpočtov.
„Podarilo sa nám v rekordne krátkom čase realizovať veľmi významnú technologickú investíciu, ktorá je aj investíciou do rozvoja intelektuálneho kapitálu. Výrazným spôsobom zvyšuje pridanú hodnotu práce slovenských vedcov, univerzít aj priemyslu, ktorí môžu výpočtové možnosti využívať na získavanie nových vedeckých výstupov a praktických riešení,“ povedal Mésároš.
Superpočítač Perún predstavuje kľúčovú infraštruktúru pre oblasti, kde bežné technológie nestačia. Využívať sa bude pri náročných simuláciách vo vesmíre, vývoji materiálov, modelovaní klímy či v medicínskom výskume. Dôležitú úlohu zohrá aj pri rozvoji umelej inteligencie – tréningu veľkých jazykových modelov, rozpoznávaní obrazu, spracovaní veľkých dát a ďalších úlohách, ktoré si vyžadujú masívne paralelné výpočty.
Realizácia projektu v Košiciach zahŕňala rekonštrukciu priestorov dátového centra, modernizáciu elektroinštalácie, verejné obstarávanie výpočtovej techniky vrátane GPU (grafickej výpočtovej jednotky) AI konfigurácií a úspešné testovanie systému. V Bratislave je už superpočítač takisto pripravený a čaká na finálne housing-kontajnery.
Po prvotných výkonnostných testoch sa bratislavský superpočítač Perún umiestnil na 125. mieste globálneho rebríčka najvýkonnejších systémov TOP500. Košický Perún je v tomto rebríčku na 163. pozícii na svete.