Diaľnica v korunách stromov je v Európe jediná. Motoristi si ju už môžu naplno užívať

Otvorenie rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bolo veľkou slávnosťou. Odštartovali ho v sprievode rezkej hudby a tancov Lúčničiarov. Okrem šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nom. Smer) a viacerých ďalších ministrov nechýbal ani premiér Robert Fico (Smer). Ten priamo na mieste konštatoval, že tento úsek privítajú s obrovskou radosťou nielen ľudia žijúci v dotknutom regióne, ale celé Slovensko.
„Stojí doslova v korunách stromov. Mal som možnosť sledovať, ako toto umelecké dielo rastie, keď sme často prechádzali pod jeho piliermi. Projektantom zaň patrí vďaka,“ poznamenal predseda vlády. Vyzdvihol pritom aj ľudí, ktorí na takýchto stavbách pracujú v extrémnom počasí. „Keď sa horúčavy šplhajú k štyridsiatim stupňom, alebo počas obrovských mrazov, dažďov a víchric. Bez nich by podobné stavby nikdy nevznikali,“ zdôraznil. Zopakoval, že novootvorený úsek významne pomôže celému regiónu.
„Prakticky sme sa priblížili až k Lučencu. Verím, že minister dopravy urobí všetko preto, aby bol čo najrýchlejšie dokončený aj obchvat Zvolena. Tým sa vlastne úplne plynule naviažeme na diaľnicu a cez rýchlostnú komunikáciu až smerom do Lučenca,“ povedal Fico s tým, že sú to mimoriadne dôležité investície a v tomto tempe musia pokračovať ďalej. Dodal, že tento projekt bol plne financovaný zo štátneho rozpočtu, pričom všetky potrebné rozhodnutia boli prijaté pred rokom 2020.
Náklady na stavbu, aj s prekonávaním nepredvídaných prekážok, dosiahli 271 miliónov eur. Len odstránenie skládky odpadu, ktorá sa nachádzala v trase diaľnice, stálo takmer 6,5 milióna eur. Celkovo sa hodnota prác naviac vyšplhala na necelých 8 miliónov.
Komfort a časové úspory
Minister Ráž pripomenul, že región, v ktorom novinku otvárajú, je jeho srdcu blízky. „Za týmto kopcom je Poľana, kde nad Hriňovou môj pradedo hral na fujare a dedo pásol kravy. Potom išiel do mesta a podarilo sa mu založiť súbor, ktorý nám tu dnes vystupoval,“ spomenul svojich predkov. Otvorenie tohto úseku podľa neho prinesie veľký pokoj najmä obciam, ktoré sa nachádzajú pod rýchlostnou komunikáciou.
„Cesta prvej triedy sa kľukatila pod touto estakádou – bola úzka a nebezpečná. Takýto infraštruktúrny projekt prináša v prvom rade bezpečnosť, vyšší komfort a, samozrejme, aj časové úspory," zdôraznil. Pokračoval, že stavebne povolenie majú už aj ďalšie úseky smerom na východ.
„Verím, že sa podarí nájsť spôsob, ako financovať obchvat Zvolena sliačskym variantom. Čoskoro budeme oznamovať výsledok environmentálneho posúdenia a ďalšie infraštruktúrne projekty,“ konštatoval.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček sa teší, že dielo sa podarilo dokončiť. „Každému, kto tadiaľto pôjde, umožníme už prejsť bezpečnejšou a naozaj nádhernou rýchlostnou cestou,“ podotkol. Vzápätí spomenul množstvo šikovných ľudí, ktorí sa na výsledku podieľali.
„Pre nás to len začína. Tým, že stavbári tu skončili, pre našu prevádzku to znamená dlhé desaťročia starostlivosti,“ zhodnotil Macháček. Tento unikátny úsek, pričom až 6,5 z celkových 9 kilometrov tvorí estakáda, si totiž, pri teplote klesajúcej k nule, vyžaduje častejšie preventívne posypy. Takisto monitorovanie poveternostných podmienok vo výške, tiež posilnenie strediska Lučenec o šiestich zamestnancov a dva nové sypače.
Vydrží 1 500 rokov?
Viaceré piliere tamojších estakád siahajú až do výšky 45 metrov. Skruže niektorých mostov stavali vo výške tridsiatich metrov, pričom použili zhruba tri desiatky vysokých žeriavov. Denne sa na stavbe nachádzalo, počas štyroch rokov jej trvania, od 450 do 500 pracovníkov. Výkonný riaditeľ firmy Doprastav Dušan Mráz tvrdí, že toto dielo má viacero unikátov.
„Najvzácnejším technickým prvkom tohto mosta je dilatácia v strede rozpätia. To znamená, že vzdialenosť medzi piliermi je 150 metrov a v strede, čiže po 125 metroch, je mostná dilatácia,“ vysvetlil Mráz. „Toto je len druhý most na svete, ktorý to má takto umiestnené. Jediný, ktorý to tak doteraz mal, je Benicia-Martinez v Kalifornii. Takže my máme európsky unikát, ktorý je v celosvetovom meradle dvojkou,“ objasnil Mráz.
Krásu tohto diela oceňuje aj starosta obce Kriváň Imrich Paľko. O to viac, že odľahčí cesty vedúce ich územím. „Pomôže to najmä Novohradu a ľuďom dochádzajúcim do zamestnania, keďže tu máme priemyselný park,“ hovorí. „Je to krásna stavba, veď to sami vidíte. Kriváň bude atraktívnejší stále viac. Podporí to aj turizmus,“ mieni. Ozrejmil, že stavbári odtiaľ ešte úplne neodchádzajú. „V okolí diaľnice budú robiť nejaké úpravy, takže sa nelúčime. Ešte rok tu diaľničiari zostanú,“ uzavrel.
Stavbu obdivuje aj starostka Mýtnej Ivana Kondačová. „Je famózna a dúfam, že bude slúžiť ďalších 1 500 rokov,“ usmiala sa. Na dokončenie vraj všetci v obci netrpezlivo čakali. „V ostatných mesiacoch tu bol obrovský nápor dopravy, takže sme si vydýchli,“ zdôvodnila.
Primátorka Lučenca Alexandra Pivková zhodnotila, že otvorenie tohto úseku je veľkým prínosom nielen pre ich mesto, ale tiež celý Novohrad. „Možno priláka ďalších investorov, s ktorými už rokujeme. Snažíme sa, aby aj dopravná infraštruktúra, a napojenie sa na ďalšie regióny, priniesla ďalšie možnosti. Verím, že nám to prinesie ďalšie rozvojové možnosti,“ povedala.