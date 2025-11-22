Patrí medzi najvyššie voľne dostupné vrcholy na Slovensku. Ľudia ho milujú aj pre svoju nenáročnosť a krásne výhľady

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Predné Solisko je výrazný vrchol vo Vysokých Tatrách, nachádzajúci sa nad Štrbským Plesom. Vrchol je dobre dostupný turistickým chodníkom, čo ho robí obľúbeným cieľom aj pre menej skúsených turistov. Zo štítu sa naskytujú široké panoramatické výhľady na hrebene Tatier aj na podtatranskú kotlinu. Na južnom svahu sa nachádza lyžiarske stredisko Solisko. Samotný vrchol dosahuje nadmorskú výšku 2117 metrov.
„Krásny východ slnka na chate pod Soliskom ,výborná kávička a raňajky na chate, následná túra na vrch Predné Solisko. To naše Slovensko má krásnu prírodu. Sú tu krásne výhľady a samozrejme môj prvý sneh tohto roku“, vyjadrila svoje pocity naša mReportérka Ľubka.
Historický areál Starej pevnosti v Komárne sa od 14. novembra premenil na čarovný fantasy svet plný svetiel a dobrodružstiev. Do podmorského sveta inšpirovaného dielom 20 000 míľ pod morom zavedie návštevníkov, ktorí sa medzi svetelnými potápačmi a obrovskými morskými tvormi ocitnú priamo uprostred dobrodružstva ako z románu Julesa Verna.
Tešiť sa môžete napríklad na svetelnú vzducholoď vytvorenú z viac ako 15 000 LED svetiel či na svetelný balón poskladaný z viac ako 9 500 LED svetiel. Komárno rozžiari spolu 83 400 LED svetiel. Súčasťou svetelnej výstavy budú aj rozžiarené vzducholode, parné lode, vlak či retro roboti, ktorí návštevníkov prenesú do éry parných strojov a sveta fantázie. Atmosféru dotvoria interaktívne exponáty a originálne fotopointy, aby sa každý návštevník mohol stať súčasťou tohto svetelného príbehu.
Barcelona je pulzujúce prímorské mesto na severovýchode Španielska a hlavné mesto Katalánska. Preslávila sa jedinečnou architektúrou Antonia Gaudího, najmä chrámom Sagrada Família a parkom Güell. Mesto ponúka spojenie histórie, umenia a moderného mestského života, ktoré cítiť v jeho uliciach aj na slávnej promenáde La Rambla. Barcelona je tiež známa svojimi plážami, vynikajúcou gastronómiou a živou kultúrnou scénou. Každoročne láka milióny návštevníkov svojou atmosférou, ktorá spája stredomorskú pohodu s tvorivou energiou veľkomesta. Vďaka záberom nášho mReportéra Mira ju môžete spoznať oveľa viac.