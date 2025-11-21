Pulzujúcu ulicu v metropole Novohradu kompletne vynovia. Chcú ju premeniť na bezpečnú tepnu mesta

V rámci revitalizácie Novohradskej ulice v Lučenci ide o jednu z najväčších investícií z externých zdrojov v ostatnom období. Mesto získalo na tento projekt viac ako 3,6 milióna eur – z nich pokryje prvé dve etapy komplexnej rekonštrukcie.
Dominantná je v tejto lokalite maximálne vyťažená štvorprúdová komunikácia, ktorá už potrebuje nový asfalt. Okoliu však prospeje tiež celkové oživenie, ktoré radnica avizuje. Cieľom projektu je podľa nej premeniť dotknutú ulicu na modernú, bezpečnú a ekologicky udržateľnú tepnu mesta. Po dokončení bude slúžiť nielen motoristom, ale aj chodcom a cyklistom. Zároveň prinesie plynulejšiu dopravu, esteticky hodnotný verejný priestor a zníži negatívny dopad dopravy na životné prostredie.
Brána do mesta
Revitalizáciu tejto zóny začalo mesto „skloňovať“ už pred piatimi rokmi. Vtedy vznikli aj študentské vizualizácie, ktoré už ale v súčasnosti nie sú aktuálne. Viacerým sa to páčilo, no niektorí kritici šomrú, že to nemohlo byť myslené vážne. Postupne sa na to zabudlo, no teraz sa o tejto lokalite, ktorá je medzi miestnymi známa tiež ako „brána do mesta“, opäť živo diskutuje. Mnohí sú presvedčení, že všetko by tam bolo lepšie ako súčasný stav.
„Hlavne už prosím začnite opravovať, včera už bolo neskoro,“ reagoval na oznam radnice o plánovanej rekonštrukcii Lučenčan Patrik. Pridal sa k nemu aj Miroslav. „Po tej ulici sa dá ísť už len terénnym vozidlom. Som zvedavý, ako to bude vyzerať za 3,6 milióna eur,“ neodpustil si pochybovačnú poznámku.
Viacerí sa sťažujú na pocit nebezpečia v uliciach – najmä čo sa týka dopravy. V nedávnej minulosti nejeden Lučenčan poukazoval na kolízie medzi chodcami a „rútiacimi“ sa autami. Samospráve vyčítajú, že vo frekventovaných častiach chýbajú napríklad retardéry. Za vinu to dávajú najmä vedeniu mesta, ktoré by to vraj malo „vybaviť“.
Nie všetci sa s tým ale zhodujú. Svedčí o tom ironická poznámka jedného z tamojších vodičov, aby „radní“ nezabudli dať na Novohradskú ulicu spomaľovače. „Alebo nejaké časti na priechodoch pre chodcov, aj zo zámockej dlažby či kameňa, ktorý sa časom rozbije. No a potom to nemá kto opraviť. Naše autá si tam ničia gumy, podvozky. Hlavne, že bude zarobené,“ podotkol zatrpknuto šofér. „Dúfam, že nebudú použité recykláty na asfalt. Za tých pár melónov by sme boli radi, keby to bez opráv vydržalo viac ako päť rokov,“ odkázal kompetentným.Čítajte aj Diaľnica v korunách stromov je v Európe jediná. Motoristi si ju už môžu naplno užívať
Natrafili sme aj na Lučenčanky, ktorým sa súčasný stav páči. „Mne sa zdá tá ulica celkom pekná. Prekvapuje ma, že ju treba zrekonštruovať. A ešte za toľké milióny,“ zhodnotila pani Erika. Spokojná je aj Denisa, no jej názor sa trošku odlišuje. „Tá ulica je pekná, ale vždy sa dá niečo zlepšovať. Každá rekonštrukcia prinesie niečo nové, krajšie, lepšie, a nikdy to nie je na škodu,“ mieni.
Začať chcú na jar
Plánované práce zahŕňajú komplexnú obnovu povrchov komunikácie spolu s podložím, dopravného značenia, chodníkov, priechodov pre chodcov, inžinierskych sietí a odvodnenia. Tiež vybudovanie parkovacích plôch, cyklopruhov či prvkov mestského mobiliáru – vrátane lavičiek, smetných košov, fontány, hodín a umeleckého diela. Dôraz sa pritom kladie na zeleň, hospodárne nakladanie s dažďovou vodou a estetické vylepšenie verejného priestoru. Nové vizualizácie však neexistujú, lebo neboli súčasťou projektu.
„Poctivá príprava, do ktorej sa mohli zapojiť aj občania, a dôsledná stratégia priniesli výsledok, ktorý presahuje bežné očakávania,“ tvrdí primátorka Lučenca Alexandra Pivková. „Ide o jednu z najvýznamnejších investícií mesta z externých zdrojov v tomto období. Projektová dokumentácia bola tiež financovaná prostredníctvom dotácie,“ vysvetlila. Zdôraznila, že rekonštrukcia Novohradskej ulice nebude len o vozovke a chodníkoch. „Predstavuje komplexnú transformáciu, ktorá zohľadní potreby motoristov, obyvateľov, chodcov aj cyklistov,“ podčiarkla.
Peniaze na to k nim putujú z európskych zdrojov prostredníctvom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Výška nenávratného príspevku je spomínaných zhruba 3,6 milióna eur. Samozrejme, mesto sa podieľa spolufinancovaním, ktoré tvorí osem percent oprávnených či neoprávnených výdavkov. Zahŕňa to napríklad nové parkoviská, demontáž, osadenie mobiliáru a údržbu v podobe hnojenia či zalievania v celkovej výške 800-tisíc eur.
Tento finančný rámec umožní mestu realizovať prvé dve etapy, ktoré pokrývajú najvyťaženejšie a technicky najnáročnejšie úseky Novohradskej ulice. Konkrétne od križovatky s Masarykovou ulicou, ktorá je ukončená pred križovatkou s Ulicou M. Rázusa. Keď to bude hotové, a po zabezpečení finančného krytia, pristúpi mesto k tretej etape, ktorá bude siahať po Lermontovu ulicu.
Vynovená zóna bude podľa radnice srdcom moderného mesta. Sľubuje, že sa to tam premení na priestrannú a elegantnú komunikáciu so širokými chodníkmi, bezpečnými cyklopruhmi, modernou zastávkou MHD, parkovacími plochami, zeleňou a kvalitným mobiliárom. Súčasťou projektu budú aj pôsobivé vodné a umelecké prvky, ktoré ulici dodajú nezameniteľný estetický charakter.Čítajte aj Konflikt v koalícii rastie: Hlas nechce byť „handrou“, žiada hlavy ministrov Smeru
Začiatok realizácie stavby odhaduje samospráva na jar budúceho roka. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela je v štádiu pred vyhlásením. Cena a termín odštartovania prác budú známe po jeho ukončení a podpise zmluvy o dielo.