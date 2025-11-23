Pravda Správy Regióny V celom Bratislavskom kraji sú cesty nižších tried zľadovatené

V celom Bratislavskom kraji sú cesty nižších tried zľadovatené

Dopravní policajti v hlavnom meste vyzývajú vodičov, aby zvýšili opatrnosť. Upozorňujú, že v celom Bratislavskom kraji sú momentálne cesty 2. a 3. triedy zľadovatené a pokryté ujazdenou vrstvou snehu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

23.11.2025 10:59
debata (1)

„Od rána evidujeme dve škodové udalosti zapríčinené aktuálnou situáciou,“ uviedli dopravní policajti. Vodičov požiadali, aby jazdu prispôsobili stavu vozoviek, na ktorých sa šmýka.

Slovenskí šoféri bojujú so závejmi
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"