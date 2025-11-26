Počasie udrelo na Slovensku: Zaplavilo cesty i domy, pod vodou sa ocitlo aj letisko Sliač. Kaliňák: Situácia je veľmi zlá

„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.
Hasičský a záchranný zbor označil za kritickú situáciu v Banskobystrickom kraji. V súvislosti s nepriaznivým počasím nasadil desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ako aj techniku vrátane veľkokapacitných čerpadiel. V noci hasiči zasahovali hlavne na zaplavenom letisku Sliač, ktoré ministerstvo obrany rekonštruuje.
Ministerstvo obrany Pravde potvrdilo, že na letisku pomáhajú pri odstraňovaní škôd aj vojaci. „Môžeme potvrdiť, že v dôsledku silných zrážok a topiaceho sa snehu voda z priľahlých pozemkov zasiahla aj areál letiska na Sliači. Ozbrojené sily spolu s ostatnými zložkami aktuálne pracujú na odstránení následkov. O rozsahu škôd je však predčasné hovoriť,“ priblížilo tlačové oddelenie ministerstva.
Situácia na letisku Sliač je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) „naozaj veľmi zlá“ a komplikovaná. „Vyplýva to predovšetkým zo stekajúcej vody z okolitých polí,“ priblížil po výjazdovom rokovaní vlády. Výšku a rozsah škôd zatiaľ nevedel spresniť.
O situácii na Sliači hovoril už aj so šéfom rezortu vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas), keďže voda nezasiahla len letisko, ale aj obyvateľov mesta a okolia. „Situácia začína byť kritická aj na ostatných riekach a vodných tokoch tohto regiónu. Predpokladám, že tam je veľký zásah hasičov, dobrovoľných hasičov. Sme aj my sami pripravení s vlastnými silami prispieť,“ dodal Kaliňák.
Podľa meteorológov silný dážď zasiahol hlavne stredné Slovensko, kde počas 24 hodín spadlo v prepočte spravidla 50 až 60 litrov vody na meter štvorcový plochy.
Vo vysokohorskom teréne Nízkych Tatier platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň z päťbodovej škály. Miestami tam napadalo ďalších 30 centimetrov snehu na zamrznutý podklad.
V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky.
Podobne aj v obci Zvolenská Slatina pre extrémny dážď vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Informovala starostka Mária Klimentová s tým, že hladina rieky Slatina stále neklesá.
Dodala, že najviac ohrozená je v súčasnosti Ulica pod Hájom. Na stabilizáciu situácie podľa nej používajú protipovodňové vaky, voda však aj napriek tomu preteká. Ako ďalej uviedla, Rybný potok je zatiaľ vo svojom koryte.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja je vyhlásený prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.Čítajte viac Aktualizované: Po R1 môžete jazdiť medzi Zvolenom a Banskou Bystricou bezplatne. Zvolen sa pripravuje na prípadnú evakuáciu
Pre vyliaty Hron uzavreli cestu
Pre zvýšenú hladinu rieky Hron je aktuálne podvečer cesta tretej triedy medzi obcami Brehy a Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica uzavretá. Ako uviedol starosta obce Brehy Michal Šlavka, v obci vyhlásili o 14.00 h druhý povodňový stupeň. Voda zatiaľ škody na majetkoch nespôsobila.
Šlavka doplnil, že hladina Hrona by v obci mala ešte stúpať, kulmináciu očakávajú vo večerných hodinách. „Verím, že to už bude klesať,“ poznamenal starosta s tým, že v súčasnosti sa Hron vylial zo svojho koryta a zaplavil okolité polia a lúky, no škody na majetku zatiaľ neevidujú. Doplnil, že vodu z obce zatiaľ nemuseli odčerpávať, no miestni dobrovoľní hasiči sú v pohotovosti.
Situácia je komplikovaná
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok (27. 11.) dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.
Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.
Popri zároveň topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.
Vlaky opäť jazdia
Železničná trať medzi Zvolenom a Dobrou Nivou je opäť prejazdná a doprava na nej bola popoludní obnovená. Na sociálnej sieti o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko.
Železničná doprava v úseku Zvolen osobná stanica – Dobrá Niva bola od stredajšieho rána prerušená z dôvodu podmytia trate. Vlaky boli nahradené autobusovou dopravou, a to na celom úseku trasy Zvolen – Šahy. Trať medzi Zvolenom a Dobrou Nivou sa podarilo sprejazdniť krátko popoludní.
V okolí Zvolena bola železničná doprava v dôsledku nepriaznivého počasia od polnoci prerušená aj na úseku Zvolen nákladná stanica – Výhybňa Slatinka. Úsek, ktorý bol vplyvom prívalových zrážok zatopený, opätovne sprejazdnili v ranných hodinách.
Na Krupinici druhý povodňový stupeň
Intenzívne dažďové zrážky a topiaci sa sneh spôsobili v uplynulých hodinách problémy v Krupine. Na toku Krupinice v Krupine aktuálne platí druhý stupeň povodňovej aktivity. Hladina tu podľa primátora Radoslava Vazana v stredu o 6.00 h dosiahla úroveň 256 centimetrov. Voda sa z koryta vyliala na ulici Priemyselná pod železničným mostom.
Vazan priblížil, že komunikáciu v tomto úseku z bezpečnostných dôvodov uzatvorili pre peších aj pre dopravu. Druhý povodňový stupeň na toku Krupinica bola podľa primátora vyhlásený v nočných hodinách a podľa predpokladov potrvá do stredy 10.00 h. Hladina toku postupne klesá, no vzhľadom na aktuálne dažďové prehánky sa situácia nedá podľa jeho slov odhadnúť.
Problematický bol podľa primátora ešte Vajsovský potok, kde nestačili odvodňovacie rúry a tak sa voda preliala cez cestu. „Ostatné prítoky boli celkom pokojné,“ podotkol Vazan s tým, že na miestach, kde sú vybudované poldre bola situácia v poriadku. „Určite zachytili dosť veľa aj tieto protipovodňové opatrenia, poldre, ktoré sú vybudované na Kltipochu a na Kňazovom potoku,“ podotkol.
Vazan dodal, že v uliciach pomáhali aj miestni dobrovoľní hasiči. V utorok (25. 11.) vo večerných hodinách zasahovali v Bebrave v rodinnom dome, taktiež čistili mrežu na Majerskom rade na Kňazovom potoku, aby sa neupchal priepust popod cestu, kde Kňazov potok ústi do Krupinice.