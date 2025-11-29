Kamionisti kritizujú odpočívadlo na novom úseku R4 pri Košiciach. Chýbajú tam hygienické zariadenia

Iniciatíva vodičov z povolania žiada doplnenie hygienických zariadení na parkovisku Valaliky pri Košiciach. Pred niekoľkými dňami poslali otvorený list Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky so žiadosťou o okamžité riešenie stavu hygienických podmienok na parkovisku Valaliky R2 Košice – Barca.
„Parkovisko, ktoré využíva nielen kamiónová doprava pre dlhodobé státie, bolo podľa dostupných informácií vybudované bez základných sociálnych zariadení. Vodičom nákladných vozidiel na mieste chýbajú toalety, sprchy a teplá voda,“ upozornil na problém Marian Sedláček, koordinátor iniciatívy Sme šoféri z povolania a pomáhame si navzájom.
Profesionálnym vodiči poukazujú na to, že odpočívadlo Valaliky, ktoré je súčasťou rýchlostnej cesty R4 nemá záchody ani tečúcu teplú vodu. K dispozícii je zatiaľ aspoň niekoľko prenosných WC.
Dodal, že parkovisko slúži nielen pre vodičov z povolania , ktorí na ňom trávia povinné prestávky aj dlhé hodiny odpočinku, ale napríklad i rodiny s deťmi. „Hygiena nie je luxus, ale základná potreba a zároveň zákonná povinnosť prevádzkovateľa,“ doplnil Sedláček.
V otvorenom liste adresovanom NDS a Ministerstvu dopravy iniciatíva požaduje vysvetlenie, prečo sa parkovisko odovzdalo do užívania bez povinného hygienického vybavenia, určenie konkrétneho termínu, kedy budú toalety, sprchy a teplá voda doplnené.
Vodiči z povolania podľa Sedláčka upozorňujú, že aktuálny stav je v rozpore s hygienickými štandardmi aj s minimálnymi podmienkami pre bezpečnosť a regeneráciu vodičov, ktoré sú v Európskej únii považované za samozrejmé. Iniciatíva zároveň deklaruje, že bude situáciu naďalej sledovať a v prípade potreby informovať verejnosť aj zodpovedné orgány.
O situácii na odpočívadle sme sa boli presvedčiť na vlastné oči. Je moderné, má dostatok parkovacích miest, no hygienické zázemie tvorí len niekoľko prenosných WC. „Škoda, že na to nemysleli. WC, či sprchy tu mali postaviť hneď. Nie každý ide ďalej po rýchlostnej ceste, kým nenájde odpočívadlo, kde nájde WC. Mali by tu čím skôr niečo postaviť,“ povedal nám vodič kamióna Tomek Vlodarczyk z Poľska.
S otázkami, ako chcú problém riešiť sme sa obrátili na Ministerstvo dopravy SR, odkázalo nás na Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS).
„Len 14 kilometrov od odpočívadla Valaliky je na R4 vybavené odpočívadlo Milhosť. V súčasnosti je na odpočívadle Valaliky zázemie riešené prostredníctvom prenosných WC, no v dohľadnej dobe by v rámci odpočívadla mala pribudnúť aj čerpacia stanica, ktorá zázemie doplní,“ informoval hovorca NDS Tomáš Ferenčák. Podľa našich informácií zmena k lepšiemu nastane v priebehu niekoľkých mesiacov. Čerpacia stanica má na odpočívadle vyrásť v priebehu budúceho roka.