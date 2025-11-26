Katastrofa na Sliači: Voda zaliala desiatky domov, zničila obilie aj vzácny pamätník. Ľudia sa nedostali do práce

Voda sa začala sliačskymi cestami valiť v utorok v noci (25. 11.) a v stredu ráno už bolo kúpeľné mesto paralyzované. Viacerí sa kvôli zaliatym komunikáciám nedostali do práce, niektorí nemohli zo svojich domov vôbec vyjsť. Hlavnú križovatku pri mestskom úrade regulovali policajti, smer na sliačske letisko uzavreli. Hoci dážď postupne ustával a situácia sa trochu upokojila, vodu hasiči odčerpávali ešte celé hodiny.
Primátorku Ľubicu Balgovú sme zastihli v úrade – od utorka v noci sa vraj nezastavila. „Na nohách som tridsať hodín,“ podotkla, keď sme si s ňou podávali ruku. „Stále riešime túto situáciu. Začalo to v utorok o pol jedenástej v noci, keď sme museli vyhlásiť tretí stupeň povodňovej aktivity, lebo sa nám vybrežil Sielnický potok. Sme na to zvyknutí, no teraz to bolo naozaj vážne. Hrozilo, že nám pretečie cez cestu a zatopí rodinné domy,“ hovorí. Tomu sa však nakoniec nevyhli.
„O päť minút nato mi volali z krajského riaditeľstva hasičov, že už vytopilo dva domy. Išla som na miesto a zistila, že je to tak. Zároveň som vedela, že je to len začiatok, lebo od letiska sa na nás valí neskutočné množstvo vody a treba s tým niečo robiť,“ povedala. V tej chvíli už boli mobilizovaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči. „Prišli tiež naši zamestnanci z technických služieb,“ poznamenala.
Niekde mali až pol metra vody
K podobnej udalosti na Sliači nedošlo už celé dekády. „Ľudia, ktorí tu dlhodobo žijú vraveli, že sa s takým niečím nestretli sedemdesiat rokov. Ani by nás nenapadlo, že nás vytopí v podstate z roviny,“ pokračovala Balgová. Najväčší nápor vody podľa nej trval do ôsmej hodiny ráno.
„Hrozilo, že to nebude zvládnuteľné, lebo zrazu sa nám začala zatápať aj druhá časť mesta. Čiže nielen ulice v blízkosti Hrona, ale aj tie, ktoré sú na opačnej strane. Práve to nám robilo problém, lebo to tieklo do kanalizácie, pričom ľuďom vyrážala voda v pivniciach a podobne,“ ozrejmila.
Samospráva kontaktovala všetkých vlastníkov nehnuteľností, teda aj tých, ktorí tam trvalo nebývajú, no majú objekty napríklad na podnikanie. „Aby si prišli skontrolovať, či majú nejaké škody. Prípadne aby sa snažili nejako od svojho majetku odkloniť vodu, ak je to možné,“ povedala.Čítajte aj Hasiči bojovali s plameňmi hodiny. Požiar si vyžiadal životy matky a troch malých detí
V meste napokon vytopilo minimálne tridsať domov. „Je možné, že aj viac. Zatiaľ sa nám nepodarilo dostať do všetkých, lebo sú zaplavené. Hasiči nás upozornili, že kým sa neodčerpá voda tečúca ulicami, je zbytočné to robiť v domoch – inak by natiekla naspäť. Toho sme sa držali,“ podotkla primátorka. Voda vraj siahala naozaj vysoko. „Mala som gumáky a keď som tým terénom kráčala, natieklo mi do nich aj z vrchu. Miestami sa nahromadilo až pol metra vody,“ priblížila.
Žiaľ, živel zasiahol aj veľkosklad ovocia a zeleniny či obilia, čo narobilo ešte väčšiu škodu. „Tam totiž stačí vedro vody a vlhne z toho všetko,“ pripomenula Balgová. „No a nám, mestu, zničila voda pamätník hrdinom SNP a druhej svetovej vojny. Podmyla ho a celý spodný sokel úplne opadol. Je to taký obelisk, ktorý je naozaj drahý a vzácny, takže sa budeme musieť popasovať aj s jeho opravou,“ poznamenala. Peniaze na to sa podľa nej budú snažiť získať z nejakých fondov či z okresného úradu. „Lebo za toto poškodenie naozaj nemôžeme,“ zhodnotila. Celkové škody podľa nej budú vyčíslené na viac ako desaťtisíce eur.
V stredu poobede už bolo to najhoršie za nimi. „Voda sa odčerpáva a prišli aj ďalšie mechanizmy. V noci bol problém práve s ich nedostatkom. Teraz sa ich podarilo stiahnuť aj z iných krajov – zo Žiliny či Nitry. Sú to veľkoobjemové odsávače, ktoré nasadili na letisku – hadica odtiaľ ide rovno do Hrona. Tým pádom nám to už nevytápa mesto,“ uzavrela primátorka.
Viac ako stovka hasičov v teréne
Práve na sliačske letisko stekala voda z okolitých polí, čo situáciu komplikovalo aj samotnému mestu. Živel sa valil aj vo viacerých obciach okolo Zvolena, no nikde to nebolo také vážne ako v Sliači. Potvrdil nám to banskobystrický krajský riaditeľ hasičov Dušan Hancko.
„Hasiči od včerajších nočných hodín, v spolupráci s príslušníkmi ozbrojených síl a policajného zboru, zasahujú na odstraňovaní povodňovej situácie v meste Sliač,“ konštatoval ich šéf. „Vykonávajú sa tu práce zamerané na usmernenie toku povodne, tiež na zabránenie zaplavenia niektorých území a zároveň prebieha odčerpávanie. Nasadené sú všetky dostupné sily a prostriedky adekvátne na riešenie takejto udalosti,“ povedal Hancko.
Najkritickejšou lokalitou bola podľa neho celá časť mesta od jeho severnej strany až po Hronský most. V centrálnej zóne zasahovalo zhruba štyridsať hasičov s pätnástimi kusmi techniky. Celkovo, v rámci Banskobystrického kraja, však v teréne pracovalo viac ako 120 hasičov.Čítajte aj Nevídaná oprava historickej strechy. Na Slovensku ide o nezvyčajný experiment, zblízka ho mohli sledovať aj bežní ľudia
V uliciach sme natrafili na viacerých vystresovaných ľudí, ktorí sa záchranárov snažili osloviť. „Nevieme sa dostať do domu nášho syna,“ ukázala znepokojená pani smerom na zatopenú nehnuteľnosť. Okolo nej bolo jedno veľké „more“. Objasnila, že s príbuzným je v kontakte aspoň cez mobilný telefón. „Samozrejme, že je z celého tohto stavu nešťastný. Od rána odčerpávajú vodu najmä z hlavných ťahov a ulíc, domy vraj prídu na rad neskôr. Syn s rodinou je teraz uväznený doma, nemohli ísť ani do práce. Je to naozaj nepríjemné,“ posťažovala sa.
Pán Igor si podobnú situáciu pamätá, no nie až takýchto rozmerov. „Vtedy, v roku 1974, to viacej odniesla časť Rybáre, lebo sa pretrhla hrádza na Hrone. Voda sa valila, po lúkach a poliach, od Banskej Bystrice,“ zaspomínal si. „Kedysi som býval v týchto miestach a v tom pamätnom roku nás to minulo len tesne. Takúto situáciu, že by táto ulica bola vytopená, si vážne nepamätám,“ dodal.
V pohotovosti boli, kvôli zvýšenej hladine Hrona a jeho vybreženiu v niektorých lokalitách, aj vodohospodári. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák podčiarkol, že situáciu dôkladne monitorujú. „Vplyvom intenzívnej zrážkovej činnosti v kombinácii s topiacim sa snehom došlo k zvýšeniu hladín, vybreženiu Hrona a jeho prítokov aj v okolí Zvolena,“ uviedol. Doplnil, že vodohospodári sú v pohotovosti – zabezpečujú vrecia s pieskom a v prípade potreby sú pripravení v postihnutých lokalitách zasiahnuť.