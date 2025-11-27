Po dažďoch prišiel mráz: Hladiny riek na východe stabilizované, no poľadovica stále hrozí

Košice sa po intenzívnych dažďoch zobudili vo 3tvrtok do mrazivého rána. Situáciu na cestách skomplikovala poľadovica. Tá bola zrejme príčinou havárie autobusu MHD, ktorý ráno zišiel z cesty.
„Dnes krátko po 06.30 hodine vodič, ktorý viedol autobus mestskej hromadnej dopravy v Košiciach, dostal pri prejazde z Hlinkovej ulice v smere na sídlisko Dargovských hrdinov na namrznutej ceste s autobusom šmyk, následne prešiel do protismernej časti vozovky a zišiel s autobusom dolu svahom. Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Napriek poľadovici nebolo veľa nehôd
Dodala, že v autobuse malo byť okrem vodiča približne 10 osôb. „Podľa predbežnej lekárskej správy dve osoby, a to vodič a jedna cestujúca, utrpeli zranenia doposiaľ nezisteného rozsahu. Vodič bol podrobený dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme, oba testy boli s negatívnym výsledkom. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania," dodala s tým, že polícia upozorňujeme vodičov na zvýšenú opatrnosť, keďže úseky ciest, predovšetkým mosty, môžu byť miestami namrznuté a znížená adhézia môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.
Upresnila, že v súvislosti s poľadovicou na cestách polícia v Košickom kraji nezaznamenala žiadne ďalšie mimoriadne udalosti ani vážne dopravné nehody. Vo štvrtok do popoludňajších hodín evidovali iba tri udalosti v cestnej premávke, ktoré sa našťastie zaobišli bez vážnejších zranení.
Vodné toky sa našťastie nevyliali
Na východe Slovenska dramaticky stúpali hladiny vodných tokov hlavne v noci zo stredy na štvrtok 27. novembra. Topiaci sa sneh a silný dážď spôsobili vzostup hladín väčšiny riek a potokov. V noci našťastie prestalo pršať a začalo mrznúť, čo pribrzdilo a nakoniec zastavilo stúpanie hladín. Napriek tomu dosiahla Torysa, Hornád, či Hnilec na niektorých miestach 2. stupeň povodňovej aktivity. Bodva v Turni nad Bodvou dokonca 3. stupeň, no napokon začala klesať.
Ako Pravdu informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák v súvislosti so zvýšenými hladinami vodných tokov zatiaľ nezaznamenali žiadne väčšie problémy. „Naši pracovníci situáciu monitorujú hlavne na problémových úsekoch. Zatiaľ je všetko v poriadku," ubezpečil Bocák.
Aj Hornád v Košiciach stúpol o takmer jeden a pol metra a vo štvrtok dosiahol s výškou hladiny 225 centimetrov 1. stupeň povodňovej aktivity. O niekoľko kilometrov nižšie pri obci Ždaňa vystúpil Hornád na 354 centimetrov a dosiahol 2. stupeň povodňovej aktivity, no popoludní už hladina postupne o pár centimetrov klesla na 349 centimetrov a 1. povodňový stupeň.
Starosta obce Ján Kokarda pre Pravdu uviedol, že obec nie je bezprostredne ohrozená. „Prietok je vysoký, ale regulácia je dostatočná. Máme tu aj vodnú elektráreň, kvôli nej prehĺbili koryto, čo tiež pomohlo," vysvetlil starosta.
Hladiny väčšiny riek na východe budú klesať
Aké sú prognózy hydrológov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)? „Aktuálne je na Latorici, Bodrogu, dolnom Laborci a dolnej Ondave ešte mierny vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska je ustálenosť až pokles vodných hladín. Priebeh vodných hladín pod vodnými dielami (VD) na dolnom Hornáde a na dolnom Laborci je ovplyvnený manipuláciami na VD," informovali Pravdu Lucia Mrázová a Martina Holubecká z Odboru Hydrologického monitorovania, predpovede a výstrahy Košice SHMÚ.
Dodali, že prvé stupne povodňovej aktivity evidujú v celkovo ôsmich vodomerných staniciach a to Bohdanovce/Olšava, Turňa nad Bodvou a Hosťovce/Bodva, Spišské Vlachy, Kysak, Košice, Ždaňa/Hornád a Stratená/Hnilec. Druhé stupne povodňovej aktivity sú zaznamenané v 2 vodomerných staniciach, ide o stanice Košické Oľšany/Torysa a Švedlár/Hnilec.
Hydrológovia zároveň upozorňujú, že sú v platnosti hydrologické výstrahy 1. stupňa na povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa pre okresy Košice okolie (Bodva) a Spišská Nová Ves a výstrahy 2. stupňa pre Košice okolie (Hornád) a Gelnica.
„Na základe meteorologickej situácie očakávame na Latorici, Bodrogu a dolnom Laborci mierny vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska ustálenosť až pokles vodných hladín. Na dolnom Laborci a dolnom Hornáde môže byť priebeh vodných hladín ovplyvnený manipuláciami na VD," doplnili hydrologičky. Verejnosť sa môže k hydrologickým výstrahám dostať na stránke SHMÚ. Sú tam zverejnené aj základné pokyny pre verejnosť počas povodní.
Východné Slovensko zasiahli veľké plošné povodne na jar v roku 2010, keď sa vylialo mnoho riek a potokov. Ohrozená boli aj Košice, kde v mestskej časti Džungľa hrozilo pretrhnutie hrádze koryta rieky Hornád.