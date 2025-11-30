Brezno hlási nedostatok vianočných stromčekov. Záujem o ihličnany z našich lesov bol taký veľký, že už nemajú čo ponúknuť

Vianoce bez živého stromčeka s výraznou vôňou si niektorí nevedia ani predstaviť. V ostatných rokoch túto dekoráciu vo veľkom ponúkajú predajcovia pred rôznymi supermarketmi, no väčšinou ide o tovar z dovozu. Zrejme aj preto je drahší.
Niektoré samosprávy ale majú, v rámci mestských lesov, k dispozícii ihličnany vypestované na vlastných pozemkoch. Ich predaj spúšťajú v prvej polovici decembra a zo skúsenosti z minulých rokov je jasné, že kto zaváha, tomu sa jednoducho „neujde“.
O stromček z lokálnych lesov prejavovali v ostatných rokoch pomerne veľký záujem Horehronci. Zvykli si už, že pred najkrajšími sviatkami v roku si takýto „úlovok“ môžu odniesť z centrálneho námestia v Brezne. Aktuálne to však neplatí – tamojšia radnica obyvateľom oznámila, že tentoraz sa tradičný predaj vianočných stromčekov neuskutoční. Dôvodom je ich nedostatočné množstvo.
Enormný záujem aj pokles
Konateľ spoločnosti Lesy mesta Brezno Ján Lukáč Pravde vysvetlil, že ich plantáž, kde takéto stromčeky pestujú, nestíha pokryť obrovský dopyt. „V ostatných rokoch bol ten záujem naozaj enormný, všetky sme predali. Teraz nám zostalo zhruba sto kusov, ktoré by boli vhodné na tento účel – tie však rozdáme v rámci škôl, úradov, detských či seniorských domovov, policajtom, hasičom a podobne,“ vymenoval, kde ich produkty poputujú.
„Kým nemáme aspoň päťsto vyhovujúcich kusov, predajňu na námestí sa nám otvárať neoplatí. Na rok či dva sa to teda zastaví. Vlastne čakáme, kým nám stromčeky dorastú. Priebežne sa dosádzajú nové, no a kupovať niekde vonku ich nechceme,“ ozrejmil. Vlani sa im pred Vianocami podarilo predať do šesťsto kusov. „Väčšinu tvorili jedličky a smreky, borovíc bolo len niekoľko. Teraz nám už ale nejaké dorastajú,“ poznamenal.
Podobnú pauzu v minulosti nemali – predtým ale uskutočňovali tento predaj trochu inak. „Priamo v meste sme ho vykonávali len v ostatných troch rokoch. Ľudia si inak chodili stromčeky kupovať na našu plantáž pri Michalovej (obec pri Brezne). Samozrejme, dialo sa to v menšom meradle,“ podotkol Lukáč. Táto forma podľa neho nebola úplne vhodná.
„Chodiť so zákazníkom po celej plantáži nám zabralo pomerne veľa času,“ priblížil. Vzápätí zdôraznil, že nejde o stromčeky z hory, ako si niektorí možno myslia. „Nemá to nič spoločné s ťažbou, to je úplne samostatná téma,“ doplnil.
Nie všade je o lokálne ihličnany taký záujem, ako v Brezne. Mestské lesy v Ružomberku ich napríklad už druhý rok po sebe neponúkajú, čo potvrdil ich riaditeľ Milan Šlávka. „Predaj vianočných stromčekov bol už neefektívny. Veľa nám ich tu zostávalo. Ľudia si zvykli kupovať tie, ktoré vidia pred obchodnými centrami. Zdajú sa im krajšie – naše prírodné smreky možno pre nich nie sú také zaujímavé a pekné," mieni.
„Zásobujeme nimi ale školy, kostoly, nemocnice. Osemnásť smrečkov napríklad teraz pošleme do kultúrneho domu. V podstate ich dávame sponzorsky pre rôzne inštitúcie,“ objasnil s tým, že jedličky a borovice sa u nich vyskytujú len ojedinele. V budúcnosti, vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti, predaj pre verejnosť obnoviť neplánujú.
V niektorých častiach Slovenska je ihličnanov nedostatok, preto ich k dispozícii nemajú, ani nepestujú v rámci plantáže. „Nachádzame sa v listnatej oblasti, kde prevláda buk a dub, ktoré ľudia na Vianoce nepoužívajú,“ hovorí konateľ Lesného podniku mesta Zvolen Milan Dolňan. „Ihličnanov máme veľmi málo, preto ani neuvažujeme, že by sme z nich išli niečo rúbať a predávať,“ konštatoval.
Mestské lesy Nová Baňa v predaji svoje vlastné kúsky nemá. „Tie, čo ponúkame našim občanom, musíme aj my nakupovať od štátnych lesov,“ povedal ich konateľ Tomáš Polc. „Vlastnú plantáž máme, no stromčeky sú tam ešte príliš malé. Na predaj zatiaľ nie sú vhodné,“ vysvetlil s tým, že kým k tomu dôjde, potrvá to možno päť rokov.
„V minulosti sme už vlastné produkty ponúkali. Naposledy sme ich predávali v roku 2022, ale išlo len o nejakých tridsať kúskov. Nerobíme to vo veľkom,“ podotkol Polc. Dodal, že na tento účel pestujú iba jeden druh – jedličku.
Nižšia uhlíková stopa
Pomerne bohatú ponuku z vlastných porastov a plôch však majú Mestské lesy Košice. Predaj zhruba tisícky kusov uskutočnia od 15. do 23. decembra (alebo do vypredania) v areáli bývalej lesnej správy v Čermeli. Ich smreky (600 ks), jedle (350 ks) a borovice (50 ks) pochádzajú z plánovaných prevádzok a plantáží určených na pestovanie.
„Menší stromček do dvoch metrov výšky je možné zakúpiť si podľa dreviny – smrek za 16, jedľu za 26 a borovicu za 19 eur. Ceny sú oproti minulému roku v zásade nezmenené a odvíjajú sa od výšky jednotlivých stromčekov,“ priblížili zamestnanci košických lesov.
To, čo ľudia nezoženú v rámci mestských spoločnosti, sa im môže podariť kúpiť od štátnej inštitúcie. Lesy Slovenskej republiky aj tento rok prichádzajú s predajom živých vianočných stromčekov s dôrazom na ich pôvod. Spustia ho začiatkom decembra. V porovnaní s Košicami je cenový rozdiel minimálny – sumy sú upravené o aktuálnu infláciu.
„Verejnosť si bude môcť vybrať zo stromčekov vypestovaných v lesných škôlkach aj priamo z lesa," uviedol tlačový odbor podniku. Podčiarkol, že tento symbol Vianoc zabezpečený od nich spája tradíciu a zodpovedný prístup k prírode.
Do predaja sa zapojí päť organizačných zložiek podniku na sedemnástich lesných správach a strediskách po celom Slovensku. Kde konkrétne, je možné nájsť na stránke Lesy SR. Ich sortiment pochádza zo špecializovaných škôlok, kde pestujú druhy obľúbené pre pravidelný tvar a husté ihličie. Sú to najmä jedľa kaukazská, smrek pichľavý a jedľa srienistá. Dostupné sú najmä v strediskách odštepného závodu Semenoles a v stredisku služieb v Topoľčiankach.
V niektorých regiónoch je možné kúpiť si aj stromčeky priamo z lesa, ktoré sú získané pri takzvanej prerezávke. Ide o kusy, ktoré by v prirodzenom poraste nemali dostatok priestoru na rast, no pod rukami lesníkov získajú novú hodnotu a stanú sa symbolom Vianoc. Pochádzajú z certifikovaných porastov.
Predaj prebieha v porovnateľnom rozsahu s minulými rokmi. Len odštepný závod Semenoles ponúkne približne tisíc kusov. Štátny podnik zdôraznil, že stromček od nich je slovenský produkt s nižšou uhlíkovou stopou ako dovezené či umelé alternatívy. Okrem toho podporuje prácu lesníkov, rozvoj regiónov a zároveň prináša domácnostiam kus prírody vypestovaný či získaný s rešpektom k lesu.