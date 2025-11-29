Patrí k tomu najkrajšiemu, čo sa podarilo zachytiť v Malej Fatre. Tieto nádherné zábery stojí fakt za to vidieť

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Malá Fatra je jedným z najkrajších a najrozmanitejších pohorí na Slovensku, kde sa striedajú hlboké doliny, skalné bralá aj majestátne hrebene s ďalekými výhľadmi. Pohorie je domovom bohatého výskytu divokej zveri – od kamzíkov až po sokola sťahovavého – a ponúka množstvo miest s jedinečnými prírodnými javmi, ako sú strmé tiesňavy, vodopády či zimné námrazy na hrebeni. Vďaka kontrastu medzi drsnými skalami a jemnými horskými lúkami pôsobí Malá Fatra ako miniatúrne “veľhory”, kde každý výstup odmení návštevníkov neopakovateľnou atmosférou.
„Krásna turistika z Vrátnej ,cez tajomnú hmlu a vietor na chatu pod Chlebom . Cestou na Chleb bola neskutočne krásna inverzia a aj malé vidmo (je meteorologický úkaz, pri ktorom sa na hornom povrchu mrakov alebo hmly zobrazuje zväčšený tieň pozorovateľa obklopený farebnými kruhmi svetla). Nádherná Malá Fatra v inverzii, ako keby kopce trčali z mora, “opísala svoje pocity naša mReportérka Ľubka.
Tento rok je Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách inšpirovaný rímskou Bazilikou sv. Jána v Lateráne. Ako vysvetlil manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský, hľadali architektúru, ktorá by dokázala prepojiť príbehy oboch pápežov – zosnulého Františka (†2025) a jeho nástupcu Leva XIV. Pod jeho vedením pracovalo na projekte 20 rezbárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka spolu s ďalšími dvadsiatimi pomocníkmi, pričom hlavným staviteľom bol Adam Bakoš. Bazilika, ktorá je považovaná za najvyššie postavený chrám katolíckej cirkvi a za hlavu všetkých kostolov mesta i sveta, patrí medzi štyri tzv. patriarchálne baziliky a zároveň medzi sedem rímskych pútnických chrámov. Trinásty ročník tejto obľúbenej zimnej atrakcie tak vzdáva poctu dvom hlavám katolíckej cirkvi.
Vianočné trhy na rakúskom zámku Schloss Hof patria k najkrajším v regióne, pretože spájajú historickú atmosféru barokového areálu s čarovnou sviatočnou výzdobou. Návštevníci tu nájdu desiatky stánkov s remeselnými výrobkami, regionálnymi špecialitami a tradičnými vianočnými pochúťkami. Okolie nádvorí rozžiaria svetelné dekorácie, ktoré dodávajú celému miestu rozprávkový nádych. Súčasťou programu bývajú tvorivé dielne, živé zvieratká z gazdovstva a hudobné vystúpenia, takže si návštevu užijú aj rodiny s deťmi. Schloss Hof tak počas adventu ponúka pokojný, útulný a autentický zážitok ďaleko od rušných mestských trhov. Ani uzimené počasie nezabránilo stovkám ľudí užiť si jedny z prvých vianočných trhov.