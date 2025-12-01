Už je to oficiálne, miestni budú dohliadať na bezpečnosť v uliciach. V Košiciach zlegalizovali prvú občiansku hliadku

Do terénu vyrážali v neskorých popoludňajších a večerných hodinách. Peter Bobala, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov občianskych hliadok tvrdí, že nechcú žiadne kovbojky, ani násilie. „Iba bezpečnosť, čistotu a poriadok. Nemienime nikoho mlátiť, ani nahrádzať políciu. Ak je nejaký problém, upozorníme a usmerníme. Upratujeme verejné priestranstvá a ide aj o to, aby sa na nich už neobjavoval žiadny neporiadok,“ uviedol Bobala začiatkom októbra pre Pravdu s tým, že zakladajú občianske združenie.
Ponúknu sebaobranu aj deťom
V týchto dňoch došlo k posunu, keďže už začalo fungovať ich občianske združenie (OZ) My komunita. „Našim cieľom je ľudí zbližovať. Urobíme zbierku na základné vybavenie nášho OZ. Navyše sa nám prihlásili tréneri, ktorí by deti naučili sebaobrane. Na tento účel budeme mať zadarmo k dispozícii aj telocvičňu. Jedinou podmienkou bude, aby malo dieťa dobrý prospech a správanie," načrtol Bobala ďalšie plány.
Zdôraznil, že s políciou chcú spolupracovať, nie ju nahrádzať. „Navyše sme otvorení každému, kto sa chce zapojiť a pomôcť. Lebo občas sa stretávame aj s tým, že niektorí ľudia nám rovno hádžu polená pod nohy,“ dodal.
S podobnou iniciatívou prišli aj v ďalšej košickej mestskej časti sídlisko Ťahanovce, kde si vznik občianskych hliadok zobral pod krídla starosta Miloš Ihnát. Aj on tvrdí, že v žiadnom prípade nechcú nahrádzať políciu. No reaguje na podnety a sťažnosti obyvateľov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a preto inicioval založenie občianskeho združenia (OZ). Vďaka tomu začnú na sídlisku už čoskoro fungovať hliadky.
„OZ vzniklo v týchto dňoch a má troch zakladateľov. Pôvodná myšlienka vzišla na stretnutí s občanmi ešte v lete, keď sa začali na sociálnych sieťach rozširovať sťažnosti na zhoršenú bezpečnosť a to nielen na sídlisku Ťahanovce,“ objasnil Ihnát dôvody vzniku OZ.
Najprv školenie, potom hliadky
Podľa neho ide aj o reakciu na oslabenie stanice mestskej polície Ťahanovce, ktorá stratila priameho veliteľa. V poslednej dobe tiež došlo k zníženiu počtu policajtov a zhoršeniu sociálnej situácie mnohých obyvateľov.
„Tým pádom sa aj zvýšila kriminalita, ľudia sa cítia menej bezpečne a očakáva sa posilnenie činnosti polície, viac kamier, ale ktoré aj budú sledované a monitoring polície, nielen zásahová činnosť. Preto sa rozhodla skupina obyvateľov do čias očakávaného zlepšenia byť nápomocná a bez nároku na plat monitorovať územie sídliska a využiť dostupné právne možnosti ako pomôcť. Pripravuje sa Memorandum o spolupráci s mestskou časťou, ktoré bude na schválenie predložené zastupiteľstvu vo februári 2026,“ upresnil starosta.
„Pripravujeme memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou a OZ. Memorandum pôjde vo februári budúceho roka na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Ak to odobrí, PZ začne fungovať v marci 2026," priblížil Ihnát.
V OZ chce zatiaľ pôsobiť deväť záujemcov. U každého sa bude zisťovať, či nie sú trestne stíhaní, alebo odsúdení. Zároveň ich čaká školenie v oblasti trestného, občianskeho, ako aj o priestupkoch. „Ide o to, aby mali základné vedomosti a zároveň si uvedomili, čo si môžu dovoliť. A hlavne jednať v medziach zákona. A opätovne zdôrazňujem, že hliadka nie je náhradou polície," uzavrel Ihnát.