S príchodom decembra začnú aj košické Vianoce. Ponúknu osvedčenú klasiku aj novinky

Niektoré stánky na vianočných trhoch otvorili už v piatok 28. novembra. „Výnimočne začínajú už teraz. Je to testovací režim. Niektorí majitelia stánkov otvorili už teraz. No v pondelok začne všetko naostro tak, ako každý rok," uviedol Polaček.
V rámci osvetlenia pribudli novinky. „Špeciálne chcem poukázať na Mestský park, kde pribudli figúrky a rôzne rozprávky, ktoré budú od pondelka tiež k dispozícii. Osvetlenie pribudlo na Alžbetinej ulici. Stromček bude po dlhých rokoch aj trochu blikať," informoval primátor o niektorých zmenách.
Rozprávkový začiatok najkrajšej série podujatí mesta ozvláštni tanečná a hudobná šou. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie kapely Modern Talking reloaded, sólistu Národného divadla Košice Mariána Lukáča, tanečnej školy Outbreak a Whos That Kidz, alebo divadla Haliganda.
Historické centrum Košíc už dýcha vianočnou atmosférou. Zo stánkov rozvoniavajú dobroty, od pondelka začne aj bohatý kultúrny program.
Košické Vianoce budú mať opäť aj dobročinné poslanie. Úvodná šou odštartuje dobrovoľnú zbierku Primátorský punč i Košické vianočné trhy. Program premiérového dňa Košických rozprávkových Vianoc bude spojený so slávnostným rozsvietením vianočného stromčeka, Dómu svätej Alžbety, Hlavnej a priľahlých ulíc spolu s krajinou Rozprávkovo v Mestskom parku.
Najväčšie a časovo najdlhšie trvajúce podujatie organizované mestom Košice v roku 2025 premení centrum mesta počas celého decembra na „Vianočné mestečko" s hlavným pódiom pri Immaculate. Pri pódiu je tentoraz umiestnený aj Betlehem, ktorý býval predtým na pódiu pri Dolnej bráne.
„Rovnako ako minulý rok sme aj tentoraz pódium trochu posunuli, aby sme návštevníkom mohli ukázať celú Hlavnú ulicu a pódium neuzatváralo výhľad na náš strom. Celkovo nás počas celého decembra čaká v centre mesta naozaj bohatý program, ktorý nás spoločne prevedie až k najkrajším sviatkom roka. Teším sa nielen na vystúpenia známych umelcov, ale aj našich talentovaných Košičanov všetkých vekových kategórií, ktorí sa budú každý deň striedať na pódiu," skonštatoval Polaček.
Vianočné programy budú na Hlavnej ulici každý deň do 23. decembra od 17.00 do 19.00. Z účinkujúcich možno spomenúť Kiss My Ex, Petra Stašáka, The Backwards, alebo ďalšie revivalové kapely. Program oživia aj vystúpenia tanečných majstrov zo známych košických tanečných skupín, či viaceré ďalšie hudobné alebo spevácke čísla. Atmosféru na košickej Hlavnej ulici umocní obľúbené Vianočné rádio. Pôjde o živé mixovanie vianočných pesničiek a populárnych hitov DJ priamo z hlavného pódia pri Immaculate neďaleko vianočného stromu.
Mimochodom, vianočným strom je tentoraz statná, 16 – metrová jedľa z Kysaku. Skrášľuje ju približne 2 – tisíc metrov dlhá svetelná reťaz so žiariacim efektom. Jej výzdobu dopĺňa aj 14 – tisíc úsporných LED svetelných bodov, ktoré ju skrášľujú nielen počas tmy, ale aj cez deň.
Aj tentoraz sa ich návštevníci môžu každý deň už od 11.00 hod. tešiť na na bohatú ponuku vianočných špecialít, chutných jedál, pečených alebo grilovaných lahôdok, varenej čokolády, vína a medoviny. Po minuloročnom úspechu sa opäť objaví vianočné pečivo a cukrovinky sťaby od babičky obohatené o špeciálne vianočné darčekové predmety. Jedlá a nápoje budú podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z recyklovaných obalov. Pribudne aj viac zberných košov na triedený odpad.
„Novinkou bude 50-metrov dlhý špeciálny stôl, kde môžete stráviť príjemné chvíle s priateľmi a rodinou a ochutnať rôzne dobroty zo stánkov. Každého takisto pozývam na náš skvelý primátorský punč, či už v nealko verzii alebo v silnejšej verzii pre dospelých. Ten budeme čapovať spolu so starostami mestských častí, poslancami a zástupcami rôznych organizácií alebo športových klubov celý december od 16.00 – 20.00 s výnimkou dvojdňovej prestávky na Štedrý deň a Prvý sviatok vianočný,“ priblížil primátor.
Svojou návštevou a finančným príspevkom zároveň môže každý návštevník podporiť charitatívny rozmer Vianoc. Mesto ako vždy zaplatí všetky náklady na výrobu punču a celý výťažok z predaných nápojov a šálok potom venuje štvorici charitatívnym organizácií.
Blížiace sa Vianoce bude v centre mesta tradične pripomínať aj bohatá výzdoba. Osvetlenie bude pozostávať z úsporných LED svetiel. Na Košičanov čaká 120 svetelných ozdôb umiestnených na kompletne vyzdobenej Hlavnej ulici vrátane vybraných pouličných kandelábrov v okolí Východoslovenskej galérie a pri Historickej radnici. Nezabudlo sa ani osvetlený most lásky spájajúci Mlynskú ulicu s Mestským parkom. Pri Dolnej bráne nebude chýbať ani známy symbol Košických Vianoc – päť metrov vysoký prechodový 3D vianočný zvon. K nemu tento rok pribudli vianoční škriatkovia.
Fontána pri Michalskej kaplnke dá priestor anjelikovi s harfou. Miesto oproti hlavnému vchodu do Historickej budovy Národného divadla vyplnia aj tento rok krásne veľké husle s notami. Vznikne tam ideálny fotografický priestor na vianočné pozdravy z Košíc.