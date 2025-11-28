Pravda Správy Regióny Policajti v Príbovciach zachránili z horiaceho domu seniorku a chlapca

Policajti v Príbovciach zachránili z horiaceho domu seniorku a chlapca

Policajti z Obvodného oddelenia PZ Príbovce (okres Martin) začiatkom týždňa zachránili z horiaceho domu seniorku a chlapca.

28.11.2025 16:42
Ako na sociálnej sieti uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, policajní príslušníci z daného oddelenia boli v pondelok 24. novembra večer vyslaní preveriť oznámenie o horiacom dome v obci Diviaky (okres Turčianske Teplice). „Po príchode na miesto bola strecha rodinného domu v plameňoch a hasiči práve začínali s hasením," informuje krajská polícia. Policajti ihneď išli za ženou s dieťaťom v náručí, ktorú si všimli v tme. „Opýtali sa jej, či je ešte niekto vo vnútri, uviedla im, že v horiacom dome sa nachádzajú dve osoby, a to 92-ročná stará mama a 13-ročný syn," uvádza KR PZ v Žiline.

Policajti na základe tejto informácie zamierili do domu a začali ho prehľadávať. V silne zadymenom interiéri nefungovalo osvetlenie, no po chvíli sa im podarilo nájsť obe osoby. Vyviedli ich von z horiaceho domu, do bezpečia ku susedom. „Osoby z domu, ktoré sa nadýchali splodín horenia si prevzali záchranári. Zisťovateľ príčin vzniku požiaru z HaZZ vylúčil cudzie zavinenie," uzavrela polícia.

