Pod Kráľovou hoľou majú pre turistov ďalšiu lahôdku: Uprostred prírody vyrástla špeciálna sauna

Moderne pôsobiaca sauna vyrástla uprostred krásnej šumiackej prírody. Nachádza sa neďaleko miesta, kde stojí jej viac ako storočná predchodkyňa. Tá však už slúži len ako múzeum. Vynovenú ju sprístupnili v máji 2022, no jej história siaha do roku 1919 – postavil ju Šumiačan Michal Demo podľa vzoru ruskej parnej sauny.
Počas prvej svetovej vojny padol do ruského zajatia, no so šťastím z neho vyviazol a dostal prácu u grófa Tolmačova v Saratove. Tam sa zaľúbil do mladej dievčiny Márie Rostovskej. Keď sa vrátil do rodnej obce, prišla za ním a on jej z veľkej lásky, aby sa jej necnelo za domovom, postavil tú, ktorá v Šumiaci stojí dodnes. Čiže takú, aké tradične stavali v Rusku už od 11. storočia. Miestni ju nazývali „kupieľka“.
Jej blahodarné účinky si pochvaľoval aj legendárny fotograf Karol Plicka, ktorý si ju vyskúšal počas svojich potuliek Slovenskom. Parné saunovanie s použitím brezových prútov a bylín si však v Demovej kupieľke rýchlo obľúbili viacerí Šumiačania. Jeho vnučka Mária Simanová si pred tromi rokmi zaspomínala, že so starým otcom sa saunovali každý týždeň. „Chodievala som sem aj s kamarátkami a neskôr tiež s mojím manželom,“ uviedla. Podľa nej si účinky „kupieľky“ pochvaľovali aj mnohí reumatici.
Krásny výhľad cez sklo
Teraz si už relax v tejto podobe môže naplno užívať široká verejnosť. Nová sauna je prístupná od stredy do nedele, no záujemcovia sa musia vopred objednať. „Išlo o dosť náročný projekt, lebo je to robené ručne. Padli aj také návrhy, že sme to mohli objednať z Poľska, ale keďže sme rázovitá obec so šikovnými remeselníkmi, spoľahli sme sa na nich,“ hovorí šumiacka starostka Jarmila Gordanová. Zároveň pripomenula, že len pár metrov odtiaľ sa nachádza ich prvá, viac ako storočná, sauna, ktorá bola robená podobným spôsobom.
„Ľudia nám vraveli, že by bolo dobré, keby sa tu mohli aj vysaunovať,“ spomenula motiváciu pustiť sa do tohto projektu. „Je teda dobre, že to tu máme, lebo unavení či spotení turisti aj cyklisti sa tu môžu zrelaxovať,“ poznamenala Gordanová. „No a osobne sa mi veľmi páči, že táto nová sauna je presklená, takže ľudia z nej budú mať krásny výhľad na prírodu a zurčiaci potôčik, ktorý tadiaľo tečie,“ hovorí. Vzápätí podčiarkla, že celé to vzniklo v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie.
„Najskôr sa robila verejná zbierka prostredníctvom Donio, do ktorej sa zapojilo 286 darcov. Financovanie bolo zabezpečené tiež cez členský príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a obcou. Celkovo to stálo 30-tisíc eur,“ vysvetlila starostka. Doplnila, že do sauny sa zmestí šesť ľudí, pričom poplatok za jedno trojhodinové saunovanie je 45 a pre domácich 20 eur.Čítajte aj Nedostatok personálu riešia neštandardným spôsobom. Chýbajúcich lekárov chcú do nemocnice prilákať bytmi
Jarmila Oceľová z Rozvojovej agentúry BBSK ozrejmila, že sauna je viac-menej samoobslužná. „Všetko vrátane plachty a vody na pitie si treba doniesť. Rozkúrenie zabezpečí správca sauny zo Šumiaca. Od návštevníkov sa očakáva udržiavanie ohňa a dodržiavanie bezpečnostných odporúčaní, aby si tento zážitok vychutnali čo najlepšie,“ povedala. Objasnila, že po rezervácii na stránke zahoramizadolami.sk, v sekcii Zážitky, návštevníkom zašlú detailné inštrukcie ako sa na to pripraviť. „Prvé termíny sú dostupné už od budúceho týždňa,“ uzavrela.
Rytmus prírody
„Myšlienka oživenia saunovania práve tu v Šumiaci sa nám zdala ako výborný nápad v kontexte historickom aj súčasnom. Návštevníci, ktorí do lokality prichádzajú, hľadajú miesto pre oddych a regeneráciu,“ vysvetlila Daniela Volenská z oblastnej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, čo ich podnietilo odštartovať tento projekt. „Do spolupráce na vytvorenie štúdie sme oslovili architektov Petra Jurkoviča a Matěja Prokopa. Hotovú sme ju následne darovali obci Šumiac,“ dodala.
„Saunu sme navrhli ako skryté miesto uprostred lesa, kde môže návštevník nerušene vnímať pomalý rytmus okolitej prírody. Tmavý interiér je orientovaný k potoku, ktorý slúži na ochladenie po saunovacom cykle,“ priblížil Jurkovič.
„Konštrukcia je riešená prevažne z jedného opakujúceho sa prvku – drevených fošní. Strechu tvorí čiastočne priehľadný sklolaminát s viditeľnou štruktúrou vlákien,“ pokračoval. „Sauna tak lepšie splýva s okolím a materiál zároveň umožňuje prístup svetla do relaxačnej miestnosti. Medzi ňou a saunovacou vedie krytá pavlač s výhľadom na potok, odkiaľ je priamy prístup k vode,“ spresnil s tým, že základy celého objektu tvoria kamenné bloky.