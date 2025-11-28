VIDEO+FOTO: V Bratislave slávnostne rozsvietili vianočný stromček, najobľúbenejšia zimná slávnosť potrvá do Troch kráľov

„Najobľúbenejšia zimná slávnosť trvajúca 40 dní opäť spojí tradície, sviatočne ladený hudobný program s dobročinnosťou a komunitným duchom. Novinkou je znovuotvorenie Hlavného vianočného trhu po dvojdňovej prestávke počas vianočných sviatkov už 26. decembra,“ priblížia Zuzana Bleho Francúzová z BKIS s tým, že Hlavný vianočný trh bude trvať opäť až do sviatku Troch kráľov (6. 1.).
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí vyrástlo 74 stánkov, z toho 45 gatrostánkov. Ručne vyrábané ozdoby, výrobky z včelieho vosku, keramiku či kožené výrobky a iné tradičné remeselnícke výrobky ponúka ďalších 25 stánkov. Stánky zároveň ponúkajú svoj sortiment aj za zvýhodnenú cenu s názvom Vianočný tip. Vo zvyšných štyroch stánkoch prezentuje svoju činnosť a projekty deväť neziskových organizácií.
V tesnej blízkosti Hlavného vianočného trhu vznikla tretíkrát Prívetivá zóna, teda miesto pre rodiny s deťmi, seniorov a zraniteľné skupiny. Priestor je zastrešený a bezbariérový. Nachádza sa zároveň v blízkosti Vianočného lesa so 40 stromčekmi, ktorý vyrástol na Primaciálnom námestí. Ručne robenými ozdobami ozdobili stromčeky žiaci základných, umeleckých i špeciálnych škôl. Pred Vianocami poputujú tradične do charitatívnych organizácií, domovov sociálnych služieb, združení pre ľudí bez domova či do rodín v náročnejšej sociálnej situácii.
Chýbať nebude ani kultúrno-hudobný program. Prinesie viac ako 40 koncertov a ďalšie sprievodné podujatia. Pódium vždy v piatok, sobotu a v nedeľu zaplnia vianočnými melódiami, koledami a vinšmi folklórne skupiny, zbory aj ľudové hudby z rôznych krajov Slovenska. Aj tento rok je pripravená interaktívna hra s názvom Škriatkovo kúzlo o hľadaní domova pre škriatka.
Do Bratislavských Vianoc sa programom zapojí 16 mestských častí a niektoré mestské organizácie. Jednou z mestských častí je aj Staré Mesto, ktoré svoje tradičné vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí tiež otvorilo dnes. Ozdobou je 12-metrový smrek pichľavý, ktorý mestskej časti darovala rodina z Devína. Aj Staromestské vianočné trhy potrvajú do 6. januára. Gastro stánkov je 16, predajných deväť, vo foodtruck Streetfood zóne sa vystrieda 11 predajcov. Každý predajca bude v rámci svojej ponuky propagovať aj ‚Výhodný tip‘ – cenovo výhodné občerstvenie alebo nápoj. Mestská časť opäť podporí aj neziskové organizácie a občianske združenia a v troch predajno-výstavných stánkoch sa ich počas trhov vystrieda desať.
Súčasťou Staromestských trhov bude je po tretíkrát aj Rodinná zóna, ktorá pozostáva z veľkorozmernej šmýkačky – slameného kopca, stromčekového bludiska a kolotoča. V strednej časti Hviezdoslavovho námestia, smerom k Rybnému námestiu, je situovaný drevený Betlehem so sedením, ktorý má evokovať pomyselnú kaplnku pod holým nebom. V tejto časti budú bývať aj dielničky a workshopy pre deti. Smerom k Rybnému námestiu sú umiestnené aj tzv. obývačky, teda čiastočne uzatvorené sedenie pre návštevníkov trhov.
Chýbať nebude ani kultúrno-hudobný program. Na Hviezdoslavovom námestí sú tri pódiá, hlavný program bude na pódiu pred historickou budovou Slovenského národného divadla. Vystúpia na ňom viacerí umelci, napríklad hudobná skupina Orchester Jeana Valjeana, Zuzana Mikulcová a kapela či Swingless Jazz Ensable, ale aj spevácke zbory staromestských základných škôl a mladí umelci z Hudobnej základnej školy Miloša Ruppeldta.
Program nielen pre rodiny s deťmi doplní sprievod na sv. Luciu a Mikulášsky program zahraničných speváckych zborov. „Nenápadné“ pódium na Rybnom námestí bude hostiť DJ-ov, ktorí budú počas piatkových a nedeľných večerov hrať svoje komornejšie sety.
Nielen vizuálne bude pre návštevníkov určite príťažlivý ArtBox, v ktorom bude počas vianočných trhov vystavovať svoje dielo výtvarníčka Ivana Šáteková. Súčasťou inštalácie bude aj zvuková stopa.
Vianočné trhy zavítali aj do Petržalky, kde sa začali rozsvietením vianočného stromčeka, ktorým je tentoraz desaťmetrový smrek. Trhy na Námestí republiky potrvajú do 21. decembra. Prinesú sú sebou aj viaceré novinky vrátane zimných atrakcií či živých alpák.
Návštevníkom je k dispozícii 12 gastrostánkov, ďalšie dva ponúkajú rozličný vianočný tovar. Počas pracovných dní budú otvorené od 11.00 do 21.00 h, cez víkend od 9.00 h.
Súčasťou trhov je aj hudobný program. Stredy budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov, petržalských základných a materských škôl, umeleckých škôl či konzervatórií. Piatky a soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov, medzi inými aj Petra Lipu.
Návštevníkov čakajú aj viaceré atrakcie. Zimné radovánky si môžu užiť v tzv. snehovom areáli. Ďalšou z nových atrakcií je možnosť nakŕmiť alpaky, ovečku a kozičku. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na Mikuláša, ktorý so svojimi pomocníkmi zavíta do mestskej časti 6. decembra.
Pripravený je aj sprievodný program, napríklad Mikulášska kvapka krvi (4. 12.), vianočný komunitný trh či bazárik, rozprávkové nedele pre deti, Mikuláš v pobočkách miestnej knižnice či Vianočná bubnovačka.
„V detských a rodinných pobočkách budeme realizovať aj výtvarné vianočné dielničky,” podotkla riaditeľka knižnice Libuša Jaďuďová s tým, že betlehemské svetlo prinesú slovenskí skauti zo 113. zboru Modré hory z Petržalky. Odniesť si ho do svojich príbytkov bude možné 22. decembra v poobedných a podvečerných hodinách z knižnice Prokofievova 5 a Vavilovova 26.